Birbirlerinin kuyusunu kazıyorlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Denizli'de düzenlenen miting alanında 75 bin kişiye hitap etti. Konuşmasında, "Mesajlarımızı ulaştıramadığımız vatandaşlarımız varsa mutlaka onlara ulaşacağız" diye Erdoğan, " Ülkemize dair hayallerimizi ve hedeflerimizi çok daha etkili bir şekilde anlatmaya devam edeceğiz. CHP başta olmak üzere muhalefetten umudunu kesen insanları da muhabbetle bağrımıza basacağız. Daha fazla koşturarak Denizli'de hak ettiğimiz ve arzuladığımız yere mutlaka geleceğiz" dedi.

HOROZ DÖVÜŞÜNDEN BETER

Muhalefetin halinin trajikomik olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Kendi içlerinde horoz dövüşünden beter haldeler. Horoz dövüşünün bile bir adabı var ama muhalefetin kavgasında onu bile göremiyorsunuz. Dün iltifat yağmuruna tuttuklarına bugün en ağır lafları söylemekten çekinmiyorlar. 9 ay önce ülkeyi beraber yöneteceklerdi, bugün birbirlerinin kuyularını kazıyor, içişlerine müdahale ediyorlar. Cumhurbaşkanı adayı ve yardımcıları için yaptığımız eleştirilerin daha fazlasını şimdi kendileri söylüyorlar. Bunların ülkeye eser kazandırmak ve hizmet etmek için en küçük dertleri yok. Siyasetteki varlık amaçları sadece çıkarlarını korumak. Amaçları siyasi kariyer basamaklarını tırmanmaktan ibaret. Muhalefeti her işe takoz koymak sanıyorlar. Doğru yanlış bakmadan her işe karşı çıkanın hali yalancı çobanın işine benzer. CHP başta olmak üzere ülkemizdeki muhalefetin tam da durumu böyle. Biz kendi işimize bakıyoruz" şeklinde konuştu.

Türkiye Yüzyılı vizyonunun, savunma sanayi ve teknolojide en üst seviyeye çıkmak olduğunu belirten Erdoğan, "Bu alanda sürekli kendimizi geliştiriyoruz. Son 1 senede hava, kara, deniz platformlarında onlarca projeyi resmen hizmete aldık. Göreve geldiğimizden bugüne yerli üretimin payını yüzde 80'ler seviyesine çıkardık. Artık ihtiyacımız olan silahların hemen tamamını kendi imkanlarımızla üretebiliyoruz. Bununla da yetinmiyor, dost ve kardeş ülkelere ihracat yapıyoruz. Geçen sene 5,5 milyar dolar savunma ihracatı gerçekleştirdik. Kendi savaş gemisini yapan 10 ülkeden biriyiz. İHA, SİHA, AKINCI en son KAAN'ımız çıktı. 5'inci nesil savaş uçağımız KAAN ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. 2028'de hava envanterimize katılmasını bekliyoruz. Ama bir de bizim çok önemli bir adımımız var. Bir de Kızılelma'mız var. ANKA-3'ün de hizmete girmesiyle bu alanda çığır açtık, açıyoruz" dedi.

AYDIN-DENİZLİ OTOYOLU

Denizli'ye eğitimde 4 bin 288 adet yeni derslik inşa edildiğini açıklayan Erdoğan, "Gençlik ve sporda 8 bin 104 kişi kapasiteli yükseköğrenim yurt binaları açtık. 63 spor tesisi kazandırdık. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 4,3 milyar lira tutarında kaynakla destek olduk. Sağlıkta 14'ü hastane olmak üzere 38 sağlık tesisini hizmete aldık. 65 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 512 kilometreye çıkardık. Aydın- Denizli otoyolunu yıl sonuna kadar tamamlıyoruz. Denizli- Aydın arasındaki ulaşım süresini 1 saate düşüreceğiz. Ankara- İzmir Yüksek Hızlı Tren Projemiz kapsamında yer alan Selçuk-Ortaklar yeni demiryolu yapımına yakında başlıyoruz" ifadelerini kullandı.

DENİZLİ'NİN ADAYLARI TANITILDI

Cumhur İttifakı'nın Denizli adaylarını tanıtan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Büyükşehir Belediye Başkan adayı Osman Zolan ve ilçe adaylarını sahneye davet etti. Aday listesi şu şekilde sıralandı: Acıpayam: Fikret Gümüş, Babadağ: Murat Kumral, Baklan: Yusuf Gülsever, Bekilli: Mustafa Çoban, Beyağaç Mustafa Akçay, Bozkurt: Akif Bayar, Buldan: Mesut Sarıbaloğlu (MHP), Çal: Fethi Akcan (MHP), Çameli: Cengiz Arslan, Çardak: Hüsnü Yılmaz, Çivril: Gürcan Güven, Güney: Halil Ayhan, Honaz: Ali Semerci (MHP), Kale: Mehmet Salih Sağınç, Merkezefendi: Ekrem Başer, Pamukkale: Halil Pekdemir, Sarayköy: Ahmet Necati Özbaş, Serinhisar: Cemal Kobaş (MHP), Tavas: Hüseyin İnamlık.