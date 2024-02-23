Ramazan’a özel Temel İslam Ansiklopedisi kampanyası: İlk kupon bugün SABAH’ta!

SABAH Gazetesi, İslam diniyle ilgili temel konuların yer aldığı, gençlere ve tüm ailelere yönelik bir rehber niteliğindeki 8 ciltlik Temel İslam Ansiklopedisi'ni okuyucularına armağan ediyor. Türkiye Diyanet Vakfı, İslam Araştırmaları Merkezi tarafından 180 Müslüman ilim adamının 10 yıllık çalışması ise hazırlandı.

8 cilt 4 bin 400 sayfa olan ansiklopedi öğretici üslubu sade ve anlaşılır dili, bilgilendirici çizimleri ile tam bin 426 madde.

İslam diniyle ilgili temel konular ve İslam büyükleri hakkında doğru bilgileri barındıran bu eser gençler ve tüm aileniz için İslam'ın gerçeklerini öğrenmede rehberlik edecek eşsiz bir başvuru kaynağı. Temel İslam Ansiklopedisi piyasada 2 bin 300 TL Sabah okurları için özel kutusunda sadece 69 kupona. İlk kupon ise bugün SABAH Gazetesi'nde.

"ANLAŞILIR BİR DİL"

Gaziantep İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, "Temel İslam Ansiklopedisi'nde ihtiyaç olunan dini hususların hepsini özlü ve anlaşılır bir dille bulabilirsiniz. Bu ansiklopediyle İslam'ı anlama ve yaşama gayretinizde daha kolay yol alacaksınız. Dini bilgilere daha rahat ulaşabilirsiniz. 180 ilim insanının 10 yıl gibi uzun bir süreçte hazırladığı bu eserde İslam'ın inanç esasları; İslam'ın düşünce hayatının temel konuları; iman, ahlak, ibadet konuları; dindeki helal ve haramlar yer almaktadır. Yanınızdan ayırmayacağınız bu ansiklopedide Hz. Peygamber ile diğer peygamberlerin hayatına da yer verilmektedir. Okuyucuların bu fırsatı kaçırmamalarını tavsiye ederim" dedi.

"TEMEL BAŞVURU KAYNAĞI"

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Tasavvuf Ana Bilim Dalı'ndan Prof. Dr. Ekrem Demirli ise, "Oldukça kapsamlı konuları içeren ve hacimli bir eser olarak İslam'ın inanç konuları, ameli hayat ve ahlakla ilgili temel kavramları sıkıcı olmayan bir üslupla tanıtmayı amaçlıyor. Bunun yanı sıra İslam tarih ve sanatı, şehirleri, mimarisi, yetiştirdiği büyük düşünürleri, kısaca hemen her alanla ilgili konuları ele alıyor. Bu yönüyle yaklaşık kırk seneyi bulan İslam Ansiklopedisi tecrübesine dayanan bir çalışma olarak kabul edilebilir. Bunun için ilahiyat mesleğinin terimleriyle ve ağır üslubuyla konuları ele almak yerine, olabildiğince anlaşılır bir dil tercih ediliyor. Bu da ülkemizin aydınları, okuryazar kesimleri, çalışanlarına varıncaya kadar her meslekten, her sosyal sınıftan insanlar için faydalı bir eser haline gelmesini sağladı. Bu özelliğiyle eser, İslam'ın hemen her bahsiyle ilgili güvenilir bilgiye ulaşmak isteyen kimseler için temel bir başvuru kaynağı kabul edilebilir. SABAH Gazetesi'nin böyle bir eseri okurlarına kazandırma iradesi, toplumun sağlıklı bilgiye ulaşma ihtiyacına önemli bir katkı olarak kabul edilebilir" diye konuştu.

'DOYURUCU BİLGİLERE YER VERİLİYOR'

İstanbul Medeniyet Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuncay Başoğlu: "Temel İslam Ansiklopedisi'nin muhatap kitlesi öncelikle gençler, lise ve üniversite öğrencileri. Ayrıca İslami ilimler alanında ihtisası olmayan genel okuyucu da muhatap kitlesi arasında bulunuyor. İslami ilimlere dair ihtisası bulunmayan okuyucular bu eserle rahatlıkla bilgi edinebilecek. Eserin içerisindeki konular hem öğretici hem de anlaşılır bir üslupla kaleme alındı. Ayrıca çizimlerle desteklendi. Mümkün olduğu kadar az terim kullanılmaya çalışıldı ve kullanılan terimler ise gerekli yerlerde açıklamalarla birlikte verildi. Temel İslam Ansiklopedisi'nde doğru ve doyurucu bilgilere yer veriliyor."