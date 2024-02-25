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Dışişleri: Ukrayna'daki yıkıcı etki büyüyor

HABER MERKEZİ
Dışişleri: Ukrayna’daki yıkıcı etki büyüyor
DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Ukrayna Savaşı'nın başlangıcının ikinci yıldönümünde, "Diplomatik süreci yeniden canlandırmaya imkan verecek şartların en nihayetinde ortaya çıkacağına inanıyoruz" açıklamasını yaptı. Diplomatik süreci yeniden canlandırmaya imkan verecek şartların en nihayetinde ortaya çıkacağına inanıldığına dikkat çekilerek, "Bu anlayışla, taraflara gerekli telkinlerimizi sürdürüyoruz. Ukrayna'nın bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğü temelinde, adil ve kalıcı bir çözüme ulaşılmasına yönelik çabalarımızı devam ettireceğiz" denildi.
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