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Haberler Gündem KAAN dış basından büyük ilgi görüyor

KAAN dış basından büyük ilgi görüyor

HABER MERKEZİ
KAAN dış basından büyük ilgi görüyor

YERLİ ve milli savaş uçağımız KAAN'a dış basından büyük ilgi var. Özellikle Asya ülkelerinde KAAN'a ilişkin haberler dikkat çekiyor. Sosyal medya kullanıcıları Türkiye'nin savaş uçağına övgüler yağdırıyor. Japon ANN haber kanalının KAAN'la ilgili haber büyük ilgi gördü. Japon sosyal medya kullanıcılarının yorumları da dikkati çekti.

"TÜRKİYE KRİTİK EŞİĞİ AŞTI"

YORUMLARDA, "Türkiye bağımsızlık bilinciyle İngiltere gibi ülkelerden daha güçlü hale geldi", "Türkiye'yi küçümsemeyin, onlar yeniden yükselme yolundalar", "Türkiye'nin teknolojik kapasitesi muhteşem" gibi ifadeler yer aldı. Çin televizyonları da, Kaan'ın ilk uçuşuna ekranlarında yer verdi. Şanhay Televizyonu, haberde Başkan Erdoğan'ın "Türkiye beşinci nesil savaş uçağı üretiminde kritik bir eşiği daha aştı. KAAN, Türkiye'nin mevcut F-16 savaş uçaklarının yerini alabilecek" sözlerine yer verdi.

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