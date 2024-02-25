Kurtulmuş’tan yeni anayasa çağrısı

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, anayasa yapım sürecindeki yegane merciinin TBMM olduğunu vurguladı. Kurtulmuş, "Yeni Anayasa için Meclis Başkanı olarak sonuna kadar gayret ve mücadele edeceğim" dedi.

"Mevcut Anayasamız defalarca değiştirilmiş olmasına rağmen üzerinde hala 1960 darbesinin izleri olan 1961 Anayasasının kurgusu mevcuttur. Hala bu Anayasanın ruhu 1981 darbesinin ortaya koyduğu 1982 Anayasasının ruhunu taşımaktadır. Yeni, demokratik, katılımcı bir Anayasa'nın yapılabilmesi önümüzdeki dönemdeki en önemli ödevlerimizden birisidir" dedi.

Anayasa yapım sürecinin yegane merciinin Türkiye Büyük Millet Meclisi olduğunu da belirten Kurtulmuş, "Ümit ederiz ki orada yeterli çoğunluk bulunarak, referanduma bile gitme ihtiyacı olmaksızın bir Anayasa yapabilelim. Ama bu mümkün olmazsa en azından referanduma götürülebilecek bir çoğunluğu elde edilebilmesi için sonuna kadar gayret ve mücadele edeceğim" dedi.