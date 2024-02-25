Meclis heyeti Lahey’de sunumu takip edecek

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, Uluslararası Adalet Divanında, İsrail'in Filistin'deki uygulamalarına ilişkin duruşmalarda Türkiye adına Dışişleri Bakanlığı'nın yapacağı sunumu takip edeceklerini bildirdi. Yüksel, "Filistin'deki uygulamalarının hukuki sonuçlarının ele alınacağı duruşmalar kapsamında Dışişleri Bakanlığımızın 26 Şubat'ta yapacağı sunumu Meclis heyeti olarak takip edeceğiz. 'Soykırım' davasını da izlediğimiz Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Anayasa Komisyonu Üyesi ve AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan ile Lahey'de bulunacağız" dedi.