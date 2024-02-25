  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem Meclis heyeti Lahey’de sunumu takip edecek

Meclis heyeti Lahey’de sunumu takip edecek

HABER MERKEZİ
Meclis heyeti Lahey’de sunumu takip edecek
TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, Uluslararası Adalet Divanında, İsrail'in Filistin'deki uygulamalarına ilişkin duruşmalarda Türkiye adına Dışişleri Bakanlığı'nın yapacağı sunumu takip edeceklerini bildirdi. Yüksel, "Filistin'deki uygulamalarının hukuki sonuçlarının ele alınacağı duruşmalar kapsamında Dışişleri Bakanlığımızın 26 Şubat'ta yapacağı sunumu Meclis heyeti olarak takip edeceğiz. 'Soykırım' davasını da izlediğimiz Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Anayasa Komisyonu Üyesi ve AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan ile Lahey'de bulunacağız" dedi.
SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA