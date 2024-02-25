Teröristlere kaçacak yer yok!

Terör operasyonları aralıksız sürüyor. Dün Kilis merkezli 3 ilde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 4 şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturmada, 5 şüphelinin terör örgütüyle irtibatlı olduğunu belirledi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Ekipler tarafından, şüphelilerin Kilis, Kayseri ve Mersin'deki adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda, dijital materyaller ele geçirildi, Suriye uyruklu Y.A, S.A, A.M. ve İ.M. yakalandı. Gözaltına alınan 4 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. Öte yandan adresinde bulunamayan 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik jandarma ekiplerinin çalışması ise sürüyor.

FETÖ'CÜLER YAKALANDI

MİLLİ Savunma Bakanlığı da, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 3'ü Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu 5 kişinin yakalandığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor. Hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. İnceleme sonucunda yakalananlardan 3'ünün FETÖ mensubu olduğu belirlendi" ifadelerine yer verildi.