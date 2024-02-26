Seçim öncesi Meclis’in son gündemi 8’inci Yargı Paketi

Adli para cezaları artıyor, itirazlar için komisyon şartı geliyor.

31 Mart seçimleri öncesinde Meclisin son gündemi 8'inci Yargı Paketi...

Haftalık çalışmasına 27 Şubat Salı günü başlayacak Genel Kurul, kamuoyunda 8. Yargı Paketi olarak bilinen Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni ele alacak.

MECLİS'TE GÜNDEM YARGI PAKETİ

43 maddelik kanun teklifine göre; 'makul sürede yargılanma hakkının ihlali' iddiası ile yapılan itirazlar ve 'haksız tutuklama' iddiaları için Anayasa Mahkemesi'nden önce Tazminat Komisyonu'na gidilecek.

Kanun yoluna başvuru sürelerindeki karışıklık giderilecek. İtiraz, istinaf ve temyize başvurularda süre 2 hafta olacak.

Paket; adli para cezalarında da yüksek artış içeriyor. Suçla daha etkin mücadele edilebilmesi ve caydırıcılığın sağlanması amacıyla bir günlük adli para cezasının alt sınırı 20 liradan 100 liraya, üst sınırı 100 liradan 500 liraya yükseltilecek.

Ayrıca hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlarına itiraz yolu açılacak. 'Terör örgütüne yardım etme' suçu da ayrı bir madde olarak Türk Ceza Kanunu'nda yer alacak.

Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, silahlı örgüt, terörizmin finansmanı suçlarının bir şirketin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde kayyım atanmasına karar verildiğinde, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyım olarak atanabilecek.

EMEKLİLERİN BAYRAM İKRAMİYESİ ARTIYOR

Teklifte, emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında ödenecek ikramiyenin 3 bin liraya çıkarılmasına ilişkin düzenleme de bulunuyor.

Yargılamaların makul sürede sonuçlandırılmadığı iddiasıyla yapılacak manevi tazminat taleplerini Tazminat Komisyonu karara bağlayacak. Özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları, güncel ihtiyaçlar ve Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü nazara alınarak yeniden düzenlenecek.

DEPREM BÖLGESİNDE SANAYİ ALTYAPISI DESTEĞİN SÜRESİ UZATILACAK

Deprem bölgesinde sanayi altyapısının güçlendirilmesine yönelik destek ve uygulamaların süresi bir yıl daha uzatılacak.

Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Oluşan Karma Komisyon 28 Şubat Çarşamba günü toplanacak. Kamu denetçileri, kendi faaliyet alanlarıyla ilgili komisyona sunum yapacak.

SEÇİM ÖNCESİ MECLİS'TE SON MESAİ

Siyasi partiler de 31 Mart seçimleri öncesinde son grup toplantılarını yapacak. Liderler mesajlarını grup kürsülerinden verecek.

Genel Kurul çalışmalarının tamamlanmasının ardından Meclis, milletvekillerinin seçim çalışmalarına katılabilmeleri için mesaisine bir süre ara verecek.