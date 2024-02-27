56 ilde tefecilere operasyon: 147 gözaltı!

Son dakika... Operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

56 ilde Tefecilere ve Dolandırıcılara yönelik Mali Suç Örgütlerine yapılan eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "KAFES-49" operasyonlarında 147 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Hangi büyüklükte olursa olsun halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerini ve çeteleri çökertip, tek tek kafesin içine koyacağız

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İl KOM ve Mali Şube Müdürlüklerince; Adana, Adıyaman, Ağrı, Ankara, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Samsun, Siirt, Tokat, Trabzon, Şanlıurfa, Uşak, Van, Zonguldak, Batman, Bartın, Iğdır, Yalova, Karabük, Osmaniye ve Düzce olmak üzere toplam 56 ilde eş zamanlı olarak "KAFES-49" operasyonları düzenlendi.

Operasyonlarda şüphelilerin;

Tefecilik,

Kamu Kurum ve Kuruşlarının Zararına Yönelik Nitelikli Dolandırıcılık,

Kişilere Karşı Nitelikli Dolandırıcılık,

İhaleye Fesat Karıştırma,

Parada Sahtecilik,

Resmi ve Özel Belgede Sahtecilik,

Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildi.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle.