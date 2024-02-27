Başkan Erdoğan: Sirk cambazlarına prim vermeyin

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Seçim İşleri Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalar yaptı. "Türkiye Yüzyılı yeni başlıyor. Bizden önceki kuşakların, bizim, bizden sonraki kuşağın yaşadığı eski Türkiye dönemini tamamen kapatıyoruz" diyen Başkan Erdoğan, "Biz sadece AK Parti'ye 18. seçimini kazandırmak Cumhur ittifakını bir kez daha zafere ulaştırmak için çalışmıyoruz. Türkiye Yüzyılı yeni başlıyor. Eski Türkiye dönemini kapatıyoruz" dedi.

HÜSRANA UĞRUYORLAR

CHP'deki durumla ilgili de konuşan Başkan Erdoğan, "Üzülerek görüyoruz ki CHP'de bölücülerin ve yapay zekanın sözü, bu partiye yıllarca emek vermiş insanların sözünden daha fazla geçiyor. Bizim siyaset anlayışımızda vatandaşa 'tıpış tıpış oy vereceksiniz' dayatmasında bulunmanın yeri asla yok. Kimse bize oy vermeye mecbur ve mahkum değildir. Biz çok çalışarak şehrimizin her karışını alın terimizle sulayarak gönüllere girerek sandıkta o oyu alacağız. Aksi takdirde kimse bizim kara kaşımıza kara gözümüze bakıp da oy vermez" dedi.

ADANMIŞLIĞIN PARTİSİ

Gece gündüz çalışarak 31 Mart günü milli iradenin sandıkta en sağlıklı şekilde tezahürünün temin edileceğini ifade eden Başkan Erdoğan şöyle konuştu: "Seçim gününe kadar da sahaya damgamızı vuracağız. Ben seçimi kazanırsam, kazandıktan sonra yine AK Parti'de olacağım' diyen sirk cambazlarına asla prim vermeyiniz. Bunlar sirk cambazı. Ben şimdi buradan aday oldum ama seçimden sonra yine AK Parti'ye gideceğim diyen sirk cambazlarına aldanmayın. Geçmişte AK Parti'de bulunup da hangi sebeple olursa olsun başka partiye gidenler için de aynı durum geçerlidir. Bu durumdaki kimsenin AK Parti veya bizim adımıza konuşma, oy isteme, imada bulunma hakkı yoktur. AK Parti şahısların değil, bir davanın bir ülkünün ülkeye ve millete hizmet uğruna adanmışlığın partisidir."

SİRKECİ-KAZLIÇEŞME HATTINDA TREN KULLANDI

Başkan Erdoğan, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı'nda banliyö trenini kullanarak ilk seferi gerçekleştirdi. Tren, Kazlıçeşme durağına varışında alkışlarla karşılandı