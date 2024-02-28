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Haberler Gündem Başkan Erdoğan'dan 28 Şubat mesajı

Başkan Erdoğan'dan 28 Şubat mesajı

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 28 Şubat'ın yıl dönümünde bir mesaj yayınladı. Başkan Erdoğan paylaşımında, "Milletimiz 28 Şubat’ta birliğine, beraberliğine, demokrasisine, iradesine kasteden darbecileri ve onlara destek verenleri hiçbir zaman unutmamıştır, unutmayacaktır. Ülkemizde bir daha hiç kimsenin 28 Şubat’ın karanlık zihniyetini hortlatmasına izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ
Başkan Erdoğan’dan 28 Şubat mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 28 Şubat'ın yıl dönümünde bir mesaj yayınladı.

Başka Erdoğan paylaşımında, "Milletimiz 28 Şubat'ta birliğine, beraberliğine, demokrasisine, iradesine kasteden darbecileri ve onlara destek verenleri hiçbir zaman unutmamıştır, unutmayacaktır. Ülkemizde bir daha hiç kimsenin 28 Şubat'ın karanlık zihniyetini hortlatmasına izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

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