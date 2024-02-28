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Haberler Gündem Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kütahya'da fabrika açılış töreninde önemli mesajlar

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kütahya'da fabrika açılış töreninde önemli mesajlar

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kütahya'da fabrika açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan "Savunma sanayinden seramik sektörüne kadar ülkemizi dünyanın önde gelen tedarikçileri arasına çıkaracağız. Kütahya'daki bu ivme ülkemizin Türkiye Yüzyılı'na hazırlığının bir işaretidir." dedi.

HABER MERKEZİ
Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Kütahya’da fabrika açılış töreninde önemli mesajlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NG Kütahya Seramik 100. Yıl Fabrikaları Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Fabrika çatılarına kurulan tamamı üretimde kullanılan 25 megawatt gücündeki güneş enerjisi santralleri yenilenebilir enerji alanında da örnek teşkil ediyor. Türkiye, yatırım istihdam cari fazla yoluyla büyümek zorundadır. Makro denge ile ilgili sorunları belirli alanlarda büyümeyi sürdürerek çözeceğiz.

Savunma sanayiden seramik alanına kadar ülkemizi dünyanın ende gelen tedarikçileri arasına çıkaracağız. Kütahya'daki bu ivme aynı zamanda ülkemizin Türkiye Yüzyılı'na hazırlanışının bir işaretidir.

Siyasi ve ekonomik gecikmeleri yaşamasaydık bugün çok farklı bir yerde olurduk.

2023 hedeflerimizi açıkladığımızda birileri bizimle dalga geçti, projelerimizi küçümsemişti. Bu hedeflerin önemli bir kısmını hayata geçirmiş biri olarak karşınızdayım. Türkiye yüzyılı vizyonunu, sağlam ekonomi, adalet ve özgürlük, huzur ve güvenlik başlıkları altında milletimize sunduk.

Milletimize verdiğimiz her sözün takipçisi olduk. Eksiklerimiz elbette olmuştur. Ama sağladığımız kazanımların büyüklüğünü kimse inkar edemez.

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