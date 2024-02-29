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Dünya liderleri Antalya'da buluşacak

HABER MERKEZİ
Dünya liderleri Antalya’da buluşacak
ANTALYA Diplomasi Forumu'nun 3'üncüsü, 1-3 Mart tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek. Başkan Erdoğan'ın himayesinde yapılacak foruma, 100'ü aşkın ülkeden yaklaşık 4 bin konuk katılacak. Forumun bu yılki ana teması "Krizler Döneminde Diplomasiyi Öne Çıkarmak" olarak belirlendi. Küresel krizler, terörle mücadele, enerji güvenliği gibi pek çok kritik konu masaya yatırılacak. Forum için 100'ü aşkın ülkeden 20'den fazla devlet ve hükümet başkanı Antalya'ya gelecek. Ermenistan, Azerbaycan, Irak, Macaristan gibi 60'tan fazla ülke Dışişleri Bakanı düzeyinde temsil edilecek.
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