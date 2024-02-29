İş adamının infazının ardından korkunç detaylar çıktı! Önce öldürttü sonra yasını tuttu

Başakşehir'de 5 Ocak günü meydana gelen kan donduran olayda iş adamı Abdulkadir Altuğrul, yaşadığı lüks evinin otoparkına tam aracına bineceği sırada ensesinden tek kurşunla vurularak öldürülmüştü. Yanında ona yardım eden kapıcı ise olay anına birebir şahit oldu. Ne yapacağını bilemeyen adam hemen durumu polise bildirdi. Cinayet Büro dedektifleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmada ise kan donduran iddialar ortaya çıktı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro amirliği ekiplerince yapılan kamera çalışmalarında şüphelinin kimliği tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro dedektifleri adeta iğne ile kuyu kazar gibi olayı adım adım götürdü. İddiaya göre iş adamının sağ kolu tetikçi tutup adamı otoparkta öldürtmüştü. Bunu da iş adamın karısı ile birlikte planlamıştı.

İŞ ADAMININ EŞİ VE SAĞ KOLU TUTUKLANDI

Cinayet Büronun uzman dedektifleri bu tespitler üzerine geçen hafta düğmeye bastı ve operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında İstanbul'da birçok adrese yapılan baskınlarda iş adamının sağ kolu Taner G. ve iş adamının eşi Hülya A.'nın da aralarında bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun devamında ekipler Hakkari'de belirledikleri adreslerde yaptıkları baskınlarda olayda silahı kullanan tetikçi Mazlum B. Serkan K. Ve Uğur A.'yı gözaltına aldı. Konuyla ilgili yapılan çalışma sonucu gözaltına alınan şüpheliler, Şeyhmus A. iş adamının eşi Hülya A., Muhlis S. iş adamının sağ kolu olan Taner G., Serkan K., olayda silahı kullanan Mazlum B. ve Uğur A. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin hepsi cezaevine gönderildi.

100 BİN LİRAYA PLANLI İNFAZ

SABAH gazetesinin konuyla ilgili elde ettiği soruşturma detaylarında ise kan donduran iddialar daha ortaya çıktı. İfadesinde olayı itiraf eden Taner G. bundan 5 ay önce iş adamının eşi Hülya A.'nın kendisine gelip kocasının kötü davrandığı için onu öldürtmek istediğini anlattığını söyledi. 100 bin lira vereceğini de belirtti dedi. Bu aşamadan sonra plan yaptıklarını plan dahilinde önce Serkan K. ile konuştuğunu onunda olayda silahı kullanan Mazlum B.'yi ayarladığını söyledi. Bu kapsamda tetikçi bulunduktan sonra Hülya A. Parayı hepsi arasında farklı oranlarda bölüştüreceğini kabul etti.

KATİLE KAPIYI KARISI AÇMIŞ

Öte yandan soruşturma detaylarına işadamının eve ne zaman gelip gittiğini eşinin telefonla Taner G.'ye haber verdiği tespit edildi. Eşi binaya girdiğinden kısa bir süre sonra tetikçinin bina girişinde 2 dakika beklediği Taner G.'nin Hülya A.'yı arayıp şifreli kapıyı açtırdığı tespit edildi.

ARACINI ÖZELLİKLE ORAYA PARK ETTİRMİŞ

Gözaltına alınan şüphelilerden apartman görevlisi Muhlis S.'nin ise olaydaki rolü duyanları şaşkına çevirdi. İddiaya göre Muhlis S. tetikçinin rahatça saklayabileceği bir noktaya iş adamının aracını park etmesini sağlamış sonra da araçta birşey unuttuğunu belirterek adamı o noktaya çekmişti. Bagajdan bir şeyler alacağı sırada da tetikçi infazı gerçekleştirdi.

ÖNCE ÖLDÜRTTÜ SONRA YAS TUTTU

İnfazın ardından eşini öldürttüğü öne sürülen Hülya A.'nın sosyal medya hesaplarında yaptığı acılı paylaşımları ise dikkat çekti. Bir paylaşımda ölümü ile alakası yokmış gibi ağlayarak canım eşim mekanın cennet olsun yazdığı görüldü. Vefatının hemen ardından eşiyle onlarca fotoğraf paylaştığı belirlendi. Şüphelilerden Taner G.'nin de aynı şekilde iş adamı ile olan fotoğrafları ortaya çıktı.