31 Mart’ı milli irade bayramı yapacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan partisinin Aydın'da düzenlenen miting programında açıklamalarda bulundu. Cesur efeleriyle dünyaya nam salmış Aydın'da olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Erdoğan, "Aydın geçtiğimiz Mayıs seçimlerinde %40 düzeyinde bir oyla yanımızda yer aldı. Bu oy oranı Aydın'la bizim gönül bağımızı ifade etmekten çok uzak" dedi.

"MENDERES BİZE EMANET"

Hitap ettiği meydanda katılımın 52 bin kişi olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Bu ne demektir? 31 Mart günü sandıkları patlatmaya hazırlanıyoruz" sözleriyle büyük bir alkış aldı. Adnan Menderes'in ülkesine ve milletine yaptığı hizmetlerin bedelini canını dar ağacında vererek ödediğini hatırlatan Başkan Erdoğan, "Türkiye'nin demokrasi adımları her kargaşada ne yazık ki kesintiye uğradı. Bu defa durum farklı. Kendi iç meselelerimizle uğraşırken bizimle aynı seviyede olan ülkeler aldı başını gitti. Ülkemizin darbeler zincirinin önemli halkalarından biri de 28 Şubat postmodern darbesiydi. Ülkemiz demokrasi tarihinin utanç verici sayfalarından biridir. Aydın bize Adnan Menderes'in emanetidir. Menderes'i hoyratça başbakanlık koltuğundan indirip dar ağacına gönderen zihniyet 28 Şubat darbesinde daha incelikli metotlar kullandı. O karanlık günleri unutmadık, unutmayacağız. Biz de kendi siyasetimizde darbecilerle sık sık yüz yüze geldik" şeklinde konuştu.

"MAĞARALARA GÖMDÜK"

Gazete kupürleriyle AK Parti'yi kapatmaya çalışanlar olduğunu dile getiren Erdoğan, "Gezi olaylarıyla sokakları karıştırmaya çalıştılar. FETÖ'nün darbe girişimiyle milli iradeyi esir almaya çalıştılar. 15 Temmuz darbe girişimiyle milletimize silah çektiler, kan döktüler.Türkiye'yi istedikleri gibi yönetmek isteyen emperyalist güçlerin olduğunu biliyoruz. Biz içerideki maşalarla mücadele ederken asıl kavgayı bunlara karşı verdik. Cudi'de, Gabar'da verdik. Bunları mağaralara gömdük. Ve terk ettiler. Gittiler. Bakıyorsunuz bir taraftan Fransızların çimento ürünü Türkiye'ye geldi ve bunlar mağaraları yaktılar. Kime teröristlere. Fransa ne yazık ki terörün adeta baş destekçisi oldu. Baş edemedi. Biz ne yaptık? Kuzey Suriye'deki bütün barınaklarını gömdük" dedi.

"EKONOMİ İYİYE GİDİYOR"

Büyüme rakamlarına da değinen Başkan Erdoğan, "Rakamlar oldukça iyi geldi. Türkiye ekonomisi yüzde 4,5 büyüyerek çok önemli bir başarıya imza attı. Hani ekonomi kötüye gidiyordu. İşte buyrun... Ekonomi üst üste 14 çeyrek büyüdü. Bu oranla AB ülkeleri arasında en çok büyüyen ülke olduk. Milli hasılamız ilk kez bir trilyon dolar sınırının üzerine çıktı. Hani muhalefet öldük, bittik diyordunuz... Ne oldu?" ifadelerini kullandı. "Ülkemizin ihtiyacı çalışmaktır, üretmektir, gücünü artırmaktır, refahını yükseltmektir" diyen Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı'nın inşası kesintisiz sürmektir. Her kim gelir de size vizyonsuz, programsız, projesiz vaatlerde bulunursa emin olun söylediklerini zaten yapamayacağı gibi sizi elinizdekilerden de edecektir. Türkiye'yi lafla değil, çalışarak, üreterek, alın teri dökerek, tehditlere direnerek büyütmeyi sizlere taahhüt ediyoruz. Aydın'ın da bu kutlu yolculuğun lokomotiflerinden biri olacağına ben inanıyorum. İnşallah Ramazan bayramı gelmeden 31 Mart'ta milli irade bayramını ilan edeceğiz. Demokrasi ve kalkınma yolculuğumuzun bu durağını da zaferle geride bırakacağız. Rabbim yaptığınız çalışmalar için şimdiden sizlerden razı olsun" dedi.

"AYDIN'A 177 MİLYAR LİRA KAMU YATIRIMI YAPTIK"

AYDIN'I 21 yılda 177 milyar lira kamu yatırımı yaparak geliştirdiklerini söyleyen Erdoğan, "Eğitimde, 3 bin 494 yeni derslik kazandırdık. Gençlik ve sporda, 12 bin 306 kişi kapasiteli yükseköğrenim yurt binaları açtık, 43 adet spor tesisi inşa ettik. Sosyal yardımlarda, Aydınlı ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için 7 milyar lira tutarında kaynak aktardık. Sağlıkta, aralarında bin 499 yataklı 25 hastanın de olduğu 63 adet sağlık tesisi yaptık. Yatak kapasitesi 950 olan Aydın Şehir Hastanemiz ile birlikte 8 sağlık tesisinin yapımına devam ediyoruz" dedi.