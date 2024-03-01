ABD’nin F-16 için teklif mektubu Bakanlığa ulaştı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, 40 yeni F-16 Blok-70 tedariki ve mevcut 79 F-16'nın modernize edilmesi için ABD tarafından gönderilen "Taslak Teklif ve Kabul Mektupları"nın Bakanlığa ulaştığını, ilgili birimlerin inceleme ve değerlendirmelere başladığını açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları tarafından, ilgili birimlerin mektuplarla alakalı gerekli inceleme ve değerlendirmelere başladığı belirtildi. İki tarafın incelemelerin tamamlamasının ardından bir araya gelineceği, bu görüşmede ortak inceleme ver değerlendirmeler yapılacağını kaydedildi.