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Haberler Gündem Etkinlikleri ücretsiz veya indirimli yapacak! GençKart nedir? GençKart başvurusu nasıl yapılır?

Etkinlikleri ücretsiz veya indirimli yapacak! GençKart nedir? GençKart başvurusu nasıl yapılır?

GençKart nedir, kimler kullanabilir, nasıl ve nereden başvuru yapılır? sorusunun yanıtı merak ediliyor. "GençKart" ile sanatsal etkinliklerden ücretsiz ya da indirimli faydalanma imkanı sağlayan Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki GençKart nasıl alınır? İşte detaylar...

HABER MERKEZİ
Etkinlikleri ücretsiz veya indirimli yapacak! GençKart nedir? GençKart başvurusu nasıl yapılır?

"GençKart" ile sanatsal etkinliklerden ücretsiz ya da indirimli faydalanma imkanı sağlayan Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki gençlerin sanatsal etkinliklerden ücretsiz veya indirimli faydalanabilmesini sağlayan GençKart nedir, kimler kullanabilir, nasıl ve nereden başvuru yapılır? İşte detaylar...

Etkinlikleri ücretsiz veya indirimli yapacak! GençKart nedir? GençKart başvurusu nasıl yapılır?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 26 Eylül 2023'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, 18 yaşına giren gençlere 1 yıl süreyle geçerli olmak üzere GençKart vereceklerini bildirmişti. Erdoğan, bu karta sahip tüm gençlerin müze, tiyatro, sinema gibi kültürel ve sanatsal etkinliklerden ücretsiz ya da indirimli faydalanabileceklerini, zaman içinde uygulama kapsamında gençlere sunulan imkanların daha da genişletileceğini duyurmuştu.

Etkinlikleri ücretsiz veya indirimli yapacak! GençKart nedir? GençKart başvurusu nasıl yapılır?

GENÇKART NEDİR?

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın "Genç Kart" isimli kültür ve sanat projesi kapsamında gençler sanatsal etkinliklerden ücretsiz veya indirimli faydalanabilecek.

Etkinlikleri ücretsiz veya indirimli yapacak! GençKart nedir? GençKart başvurusu nasıl yapılır?

GENÇ KART NEREDEN ALINIR?

Uygulamaya ilişkin başvuruların Kültür ve Turizm Bakanlığı üzerinden yapılması bekleniyor. Başvuru tarihi henüz açıklanmadı ancak önümüzdeki günlerde başvurulara ilişkin bilgilerin de paylaşılması bekleniyor.

Etkinlikleri ücretsiz veya indirimli yapacak! GençKart nedir? GençKart başvurusu nasıl yapılır?

GENÇKART NERELERDE GEÇERLİ OLACAK?

Bakanlığa bağlı müze ve ören yerleri ile Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Atatürk Kültür Merkezi'ndeki sanat etkinlikleri bu kapsamda olacak. "Genç Kart" uygulamasından 18 yaşına giren gençler bir yıl boyunca faydalanabilecek.

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