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Genç Kart sahiplerine sanatsal etkinlikler ücretsiz veya indirimli olacak

Genç Kart sahipleri, sanatsal etkinliklerden de ücretsiz veya indirimli faydalanabilecek. Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

HABER MERKEZİ
Genç Kart sahiplerine sanatsal etkinlikler ücretsiz veya indirimli olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Eylül 2023'te bu müjdeyi vermiş,

18 yaşına giren gençlere, kültürel ve sanatsal etkinliklerde kullanabilmeleri için 1 yıl süreyle geçerli olmak üzere GençKart vereceklerini açıklamıştı.

Genç Kart uygulaması, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın kültür ve sanat projesi kapsamında hayata geçirildi... Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Uygulama kapsamında gençler, bakanlığa bağlı müze ve ören yerlerinden ücretsiz ya da indirimli olarak faydalanacak.

Yine Genç Kart sahipleri, Güzel Sanatlar, Devlet Tiyatroları, Devlet Opera ve Balesi, Ankara Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası konser alanları ile İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'ne bağlı sanat etkinliklerinden de ücretsiz ya da indirimli faydalanabilecek.

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