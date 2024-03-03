‘Maskeleri taksalar bile milletimizi kandıramazlar’

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, dün Antalya'da coşkulu bir kalabalığa hitap etti. Alanda 80 bin kişi olduğunu belirten Başkan Erdoğan, "Antalya artık sadece turizmin ve tarımın değil, diplomasinin de küresel yıldızlarından biri haline dönüşüyor. Antalya Diplomasi Forumu bu yükselişin işaretlerinden biridir. Bu tür organizasyonlar şehrimizin marka değerinin artmasına katkı sağlıyor" diye konuştu.

'BİZ HİZMETE TALİBİZ'

BAŞKAN Erdoğan, "Antalya şimdi geçtiğimiz 5 yılda büyükşehiri ve ilçeleriyle belediyelerini yönetenlere notlarını veriyor, önümüzdeki 5 yıl için aday olanları da ölçüp tartıyor. Cumhur İttifakı olarak büyükşehir ve ilçe adaylarımızla Antalya'ya hizmete talibiz" dedi.

"Siyasi hayatımız boyunca hep ne aldanan olacağız, ne aldatan olacağız anlayışına sıkı sıkıya bağlı kaldık" diyen Başkan Erdoğan şöyle konuştu: "Milletimize asla yalan söylemedik. Bizi aldatmaya kalkanlar da eninde sonunda kendi kazdıkları kuyulara düştüler. Ama ülkemizde tüm sermayesi yalan ve aldatma üzerine kurulu bir zihniyet var ki, bir türlü ıslah olmuyor. Bu faşist zihniyet tercihini ya vesayetçilerden, ya darbecilerden, ya emperyalistlerden son dönemde de terör örgütlerinden yana kullanıyor."

HİÇ YALAN SÖYLEMEDİK'

GEÇTİĞİMİZ günlerde CHP genel başkanının parti teşkilatının yöneticilerine seçim dönemine özel öğütler verdiğini de anlatan Başkan Erdoğan, "Ne diyor? 'Gerçek niyetinizi saklayın', konuşmayın ki tepki almayın' diyor. Yani 'şu seçim geçene kadar sahte olun, gerçek yüzünüzü saklayın, milleti kandırın' diyor. Kim bu? CHP'nin genel başkanı. Akla bakar mısınız? Yöneticilerine, 'millete saygılı olun' demiyor da 'riyakarlık yaparak milleti kandırın' diyor. Teşkilatlarına 'dürüst davranın' demiyor da 'seçime kadar maskelerinizi takın ve sakın çıkarmayın' diyor. Tabii ne yapsalar boş. Hangi maskeyi takarsa taksınlar milletimiz bunların ne olduğunu artık gayet iyi biliyor ama niyetlerini ve taktiklerini kendi ağızlarıyla ikrar etmelerinden açıkçası biz memnuniyet duyduk" diye konuştu.

PKK'YA KARŞI ORTAK MÜCADELE MESAJI

BAŞKAN Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile görüşme gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, Kalkınma Yolu Projesi'nin Irak ve Türkiye başta olmak üzere bölge ülkeleri için önemli olduğunu, Türkiye'nin projeye tam desteğinin süreceğini ifade etti. Başkan Erdoğan, terör örgütü PKK/ PYD/YPG'ye karşı ortak mücadele anlayışı ile hareket edilmesinin huzur ve istikrar açısından önemini belirtti.