Pençe-Kaplan’da çok sayıda mühimmat ele geçirildi

PENÇE-KAPLAN Operasyonu bölgesinde, mühimmat arama tarama faaliyetleri aralıksız sürüyor. Bölgede, teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kaplan bölgesinde yapılan arama-tarama faaliyetinde, teröristlere ait sığınak tespit edildi.

TESPİT edilen sığınakta yapılan aramalarda, 39 adet 120 milimetre havan tahrip mühimmatı, 8 havan sis mühimmatı, 2 adet 120 milimetre havan aydınlatma mühimmatı ve 120 milimetre havan mühimmatı ele geçirildi. Öte yandan Aydın'da da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, terör propagandası yapan toplam 6 şüpheli yakalandı.