‘PKK hem Türkiye hem de bizim için sorun’

IRAK Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, ülke topraklarındaki terör örgütü PKK'nın varlığına ilişkin açıklamalar yaptı. Bakan Hüseyin, "Irak tarafı sınır güvenliği belgesini şimdiden hazırladı" dedi. Hüseyin, "PKK'nın Türkiye'de sorun olduğu doğru ama Irak için de sorun" ifadesini kullandı.

Türkiye ile yapılan toplantıda bir sonraki toplantıya sunulmak üzere iki bildiri hazırlamaya karar verildiğini söyleyen Hüseyin, şöyle konuştu: "Irak tarafı güvenlik, sınır güvenliği ve iki ülke arasındaki ilişkilerin güvenliğiyle ilgili belgeyi şimdiden hazırladı. Gelecek ay Bağdat'ta buluşmayı, bu belgeleri tartışabilmeyi ve bu iki belgeye dayanarak bir plan geliştirmeyi ümit ediyoruz." Anayasa'nın, Irak topraklarından hiçbir grubun ve örgütün başka ülkelere saldırmasına izin verilmemesi gerektiğine işaret ettiğini belirten Hüseyin, "PKK'nın Türkiye'de sorun olduğu doğru ama Irak için de sorun" diye konuştu.