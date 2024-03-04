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Bakan Ali Yerlikaya: 3 bin 765 firari gözaltında

HABER MERKEZİ
Bakan Ali Yerlikaya: 3 bin 765 firari gözaltında
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 4 gün içerisinde ülke genelinde düzenlenen 'Çember-13' operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 3 bin 765 firarinin yakalandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Firari suçlular için çember daralıyor. 81 ilde son 4 gündür devam eden 'aranan şahıslara yönelik' düzenlenen 'Çember-13' operasyonlarında arama kaydı bulunan 3 bin 765 firari yakalandı. Bu kişiler, 588'i hırsızlık, 282'si dolandırıcılık, 119'u yağma, 38'i adam öldürme, 678'i narkotik suçlar, 40'ı terör suçları ve 396'sı kaçakçılık ve organize suçlardan aranıyordu" ifadelerine yer verildi.
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