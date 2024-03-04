Kabine Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor! İşte masadaki konular

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak kabinede ekonomi sıcak başlık olarak öne çıkıyor. Enflasyonla mücadele için atılan adımların etkisi mercek altına alınacak.

Özellikle ramazan ayı öncesinde gündemdeki bir diğer başlık ise gıda fiyatları olacak.

Bu dönemde fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapılmaması için hayata geçirilen ve geçirilecek denetimlerin kabinede ele alınması bekleniyor. Yüksek seyreden et fiyatlarının da kabine gündeminde olacağı tahmin ediliyor.

31 Mart'taki seçimlerin, huzur ve güven ortamında gerçekleşmesi için alınacak önlemler de masada olacak.Yurt içi ve dışında devam eden terörle mücadele operasyonlarında gelinen son durumun da kabinede değerlendirilmesi öngörülüyor. F-16 tedariği sürecinde, Amerikan tarafından gelen teklif ve kabul mektupları Milli Savunma Bakanlığı'na ulaştı. O mektuplara ilişkin değerlendirmelerin de kabinede yapılması bekleniyor.

TERÖRLE MÜCADELE MASADA

Terörle mücadele kapsamında gerek yurt içi gerek sınır gerekse de sınır ötesindeki operasyonlar kapsamlı bir şekilde ele alınacak.

31 MART SEÇİMLERİ

31 Mart yerel seçimleri öncesi seçim güvenliği için yurt genelinde alınacak tedbirlerde görüşülecek.

ÖĞRETMEN ATAMALARI

Öte yandan öğretmen atamalarına ilişkin takviminde toplantıda gündeme gelmesi bekleniyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, öğretmen atamalarına ilişkin gelişmeye yönelik Kabine Toplantısı'nın sonrası bir işaret vermişti. Elbette Kabine Toplantısı sonrasında da öğretmen atamalarına ilişkin detaylar netleşecektir.