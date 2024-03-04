Son dakika! Kahramanmaraş’ta deprem!

Son dakika haberleri: İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 11.26'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
4 MART PAZARTESİ AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
04-03-2024 11:26:04 38.2089 37.4081 7 MW 4.4 Elbistan (Kahramanmaraş) 621789
04-03-2024 11:13:20 38.1061 36.9881 15.63 ML 2.9 Göksun (Kahramanmaraş) 621788
04-03-2024 10:48:19 39.4678 28.1486 7 ML 1.5 Bigadiç (Balıkesir) 621787
04-03-2024 10:38:13 36.3967 33.9564 12.91 ML 1.5 Silifke (Mersin) 621786
04-03-2024 10:27:33 38.0594 27.4267 7 ML 1.6 Torbalı (İzmir) 621785
04-03-2024 10:05:05 39.1892 34.1475 7.09 ML 1.0 Merkez (Kırşehir) 621784
04-03-2024 10:00:12 38.3939 37.3381 6.83 ML 1.4 Elbistan (Kahramanmaraş) 621783
04-03-2024 09:58:35 40.3244 43.2544 8.47 ML 1.2 Digor (Kars) 621782
04-03-2024 09:31:53 38.5569 38.0067 7.37 ML 1.9 Yazıhan (Malatya) 621780
04-03-2024 09:31:03 36.8542 28.6917 6.01 ML 1.6 Ortaca (Muğla) 621781