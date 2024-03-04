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Son dakika! Kahramanmaraş'ta deprem!

Son dakika haberi... AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasında Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği açıklandı.

HABER MERKEZİ
Son dakika! Kahramanmaraş’ta deprem!

Son dakika haberleri: İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 11.26'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

4 MART PAZARTESİ AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

04-03-2024 11:26:04 38.2089 37.4081 7 MW 4.4 Elbistan (Kahramanmaraş) 621789

04-03-2024 11:13:20 38.1061 36.9881 15.63 ML 2.9 Göksun (Kahramanmaraş) 621788

04-03-2024 10:48:19 39.4678 28.1486 7 ML 1.5 Bigadiç (Balıkesir) 621787

04-03-2024 10:38:13 36.3967 33.9564 12.91 ML 1.5 Silifke (Mersin) 621786

04-03-2024 10:27:33 38.0594 27.4267 7 ML 1.6 Torbalı (İzmir) 621785

04-03-2024 10:05:05 39.1892 34.1475 7.09 ML 1.0 Merkez (Kırşehir) 621784

04-03-2024 10:00:12 38.3939 37.3381 6.83 ML 1.4 Elbistan (Kahramanmaraş) 621783

04-03-2024 09:58:35 40.3244 43.2544 8.47 ML 1.2 Digor (Kars) 621782

04-03-2024 09:31:53 38.5569 38.0067 7.37 ML 1.9 Yazıhan (Malatya) 621780

04-03-2024 09:31:03 36.8542 28.6917 6.01 ML 1.6 Ortaca (Muğla) 621781

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