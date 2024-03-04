Son dakika: ÖSYM Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuç ekranı

Son dakika haberi... ÖSYM KPSS-2024/5: Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarını açıkladı.
ÖSYM TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMADA ŞU İFADELERE YER VERİLDİ:
21-28 Şubat 2024 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2024/5 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 04 Mart 2024 tarihinde saat 15.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.
KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI
Lisans düzeyinde alınacak personel:
Biyolog: 20
Büro Personeli: 304
Çocuk Gelişimcisi: 40
Diğer Teknik Hizmetler Personeli (İstatistikçi): 25
Dil ve Konuşma Terapisti: 40
Diyetisyen: 250
Ebe: 2000
Fizyoterapist: 400
Gerontolog: 150
Hemşire (Lisans): 13000
İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist): 20
Odyolog: 30
Perfüzyonist: 20
Psikolog: 250
Sağlık Fizikçisi: 30
Sosyal Çalışmacı: 30
Mimar: 10
Mühendis Bilgisayar: 50
Mühendis Biyomedikal: 35
Mühendis Elektrik/Elektronik: 10
Mühendis Harita: 2
Mühendis İnşaat: 30
Mühendis Jeofizik: 3
Mühendis Makina: 10
Şehir Plancısı: 1