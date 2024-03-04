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Son dakika: ÖSYM Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuç ekranı

Son dakika haberi.. ÖSYM merakla beklenen 27 bin sözleşmeli personel alımı yerleştirme sonuçlarını açıkladı. KPSS-2024/5: Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarına sonuc.osym.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor.

HABER MERKEZİ
Son dakika: ÖSYM Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuç ekranı

Son dakika haberi... ÖSYM KPSS-2024/5: Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarını açıkladı.

SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMADA ŞU İFADELERE YER VERİLDİ:

21-28 Şubat 2024 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2024/5 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 04 Mart 2024 tarihinde saat 15.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.

KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI

Lisans düzeyinde alınacak personel:

Biyolog: 20

Büro Personeli: 304

Çocuk Gelişimcisi: 40

Diğer Teknik Hizmetler Personeli (İstatistikçi): 25

Dil ve Konuşma Terapisti: 40

Diyetisyen: 250

Ebe: 2000

Fizyoterapist: 400

Gerontolog: 150

Hemşire (Lisans): 13000

İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist): 20

Odyolog: 30

Perfüzyonist: 20

Psikolog: 250

Sağlık Fizikçisi: 30

Sosyal Çalışmacı: 30

Mimar: 10

Mühendis Bilgisayar: 50

Mühendis Biyomedikal: 35

Mühendis Elektrik/Elektronik: 10

Mühendis Harita: 2

Mühendis İnşaat: 30

Mühendis Jeofizik: 3

Mühendis Makina: 10

Şehir Plancısı: 1

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