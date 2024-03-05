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Haberler Gündem Instagram ve Facebook çöktü mü? Kullanıcılar uygulamalara erişim sorunu yaşıyor

Instagram ve Facebook çöktü mü? Kullanıcılar uygulamalara erişim sorunu yaşıyor

Sosyal medya kullanıcıları 5 Mart 2024 tarihinde, popüler sosyal medya platformu Instagram ve Facebook beklenmeyen bir çöküşle karşılaştı ve milyonlarca kullanıcı uygulamalara erişim sorunu yaşıyor. İşte detaylar...

AA
Instagram ve Facebook çöktü mü? Kullanıcılar uygulamalara erişim sorunu yaşıyor

Meta çatısı altındaki sosyal medya platformları Facebook ve Instagram'a dünya genelinde erişim sorunu yaşanıyor.

Downdetector verilerine göre kullanıcılar, Facebook ve Instagram'a New York saatiyle 10.00 (TSİ:18.00) itibarıyla erişim sorunu yaşadıklarını bildirmeye başladı.

Dünya genelinde yüz binlerce kullanıcının etkilendiği erişim sorunları, Türkiye'de de yaşandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, X'ten yaptığı paylaşımda, "Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimizin yapmış olduğu incelemeler neticesinde Instagram ve Facebook'ta gerçekleşen hizmet kesintisinin global kaynaklı olduğu tespit edildi." ifadesini kullandı.

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