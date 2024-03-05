MİT’ten Kuzey Irak’ta bahar temizliği

TÜRKİYE sınırlarına yakın bölgede yuvalanan terör örgütü PKK üyelerine yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) saha personeli, terör örgütü üyelerine nefes aldırmazken, bir operasyonda Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de düzenlendi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT, terör örgütü PKK/ KCK'nın sözde gençlik yapılanması içerisindeki Sara Hogir Riha kod adlı Gülsün Silgir'in, Irak'ın Süleymaniye kırsalındaki Pencevin ilçesinde bulunduğunu tespit etti. Terörist Silgir, MİT'in operasyonuyla, Süleymaniye'de etkisiz hale getirildi. Terör örgütünün sözde gençlik hareketi içinde yer aldığı, 2011'den bu yana eylemlere katıldığı ve gençleri kandırarak örgüte kadro kazandırma faaliyetlerini organize ettiği belirlenen Silgir'in, 2021'den bu yana da Süleymaniye kırsalında faaliyet yürüttüğü tespit edildi.