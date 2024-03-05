Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Özel’e bedelli askerlik tepkisi: Zihniyet bozukluğunun işaretidir

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sivas'ta coşkulu kalabalığa hitap etti.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Yol senin yolundur, yoldaşım sensin. İyi gün, kötü gün haldaşım sensin. Canımın canısın, kardeşim sensin. Hasretim, ülfetim sanadır Sivas. Birlikte yol yürümekten iftihar ettiğim yoldaşım Sivas'ta bir kez daha sizlerle hasret gidermekten memnuniyet duyuyorum. Türkümüzün söylendiği, sazımızın çalındığı, emeğimizin bütünleştiği, birlik ve beraberliğimizin teminatı Sivas'ın kalbimizde hep ayrı bir yeri oldu. Selçuklu'ların emaneti, milli mücadele fişeğinin ateşlendiği şehir, Aşık Veysel'in gönül yuvası Sivas'a ikrarımız var. Bu şehirden aldığımız ilhamla ilan ettiğimiz Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu mutlaka hayata geçireceğiz. Bir daha hiçbir insanımızın Sivaslı Nuri Demirağ'ın yaşadığı engellemelere, ihanetlere, zulümlere maruz kalmasına izin vermeyeceğiz. Sanayisiyle, teknolojisiyle, ticaretiyle, tarımıyla, hiçbir alanda insanımızın bırakınız kendi devleti tarafından mağdur edilmesini dünyanın herhangi bir yerinde mahsun kalmasına seyirci kalmayacağız.

Her alanda vatandaşlarımızı yatırımıyla, tasarımıyla, üretimiyle, ihracatıyla destekleyerek ülkemizi kesintisiz büyütüyor ve insanımızın öz güvenini artırıyoruz. Türkiye Yüzyılı'na giden yolun önce kendi insanımıza inanmaktan, güvenmekten, onunla gönül ve el birliği yapmaktan geçtiğine inanıyoruz. Bu ülkenin en büyük sermayesi insanıdır. Binlerce yıllık tarihimiz boyunca ne zaman bu anlayışı kalbimizde yaşattık ve hayatımıza tatbik ettiysek cihana hükmettik. Ne zaman aramıza ayrılığı soktuysak, ne zaman her birimiz kendi benlik davamıza kapıldıysak işte o zaman başımıza gelmeyen felaket kalmadı.

Cumhuriyetimizin ilk asrında siyasi ve sosyal fay hatları üzerinden yürütülen kavgaların, yaşanan krizlerin, terörün ülkemize hangi ağır maliyetleri olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Şimdi girerken emniyet teşkilatına sordum bugün alanımızda katılım ne kadar? Şu anda karşımdaki katılımı öğrendim, 75 bin kişi. İşte Sivas bu.

Geçtiğimiz 21 yıl boyunca bu maliyetlerin yükünü ortadan kaldırmak için çalıştık, çabaladık. Cumhur İttifakı olarak Türkiye'nin birlik, beraberlik, kardeşlik davasına bu kadar sıkı sarılmamızın adeta üzerine titrememizin sebebi budur. En büyük üzüntümüz bu anlayışı CHP ve muhalefette göremeyişimizdir. Bakınız burada içimizde kalan bir ukdeyi sizinle paylaşmak istiyorum. Türkiye son 21 yılda birçok sorununu çözdü, eksiğini giderdi. Daha önce hayal dahi edilemeyen yerlere geldik. Hak ve özgürlüklerden yatırımlara, savunma sanaiinden dış politikaya kadar her alanda gerçekten tarih yazdık. 81 vilayetimizin 922 ilçemizin en ücrasına kadar tüm köylerimizin adeta çehresini değiştirdik. Mesela, Sivas'ımızı modern dünyanın en büyük imkanı olan hızlı trenle buluşturduk. Daha burada saymaya kalksak saatler sürecek nice yatırımı, reformu ve yeniliği ülkemize kazandırdık.

Ama ne yaptıysak CHP ve muhalefetin standardını değiştiremedik. Hiçbir değişim CHP'nin siyasi tükenmişliğine çare olamadı. Son genel başkan değişiminde bu acı gerçekle bir kez daha yüzleştik. CHP'nin devrek başkanı bizi ve milletimizi pek çok kez güldürmüş olsa da kendine has siyaset yapma usulü vardı. CHP'nin yeni genel başkanı ise her açıdan tam bir haya kırıklığı oldu. Projektörler bu kişinin üzerine çevrilince ortaya çıkan utanç verici görüntü sadece CHP'li kardeşlerimizi değil bizi de üzdü. Oturduğu koltuğa bu derece yakışmayacağı onu oraya oturtanları bile hayal kırıklığına uğrattı. Acemi genel başkan şimdi de çıkmış bedelli askerlik yapanlar bize oy vermesin demiş. Ağababaları kulağını çekmiş olacak ki daha sonra bu patavatsızlığını düzeltmeye çalıştı.

Biz 40 yıldır bölücü terörle mücadele eden bir ülkeyiz. Binlerce vatan evladını terör saldırılarında şehit verdik. Terörle mücadelede stratejik değişikliği gittik. Türkiye, bir süredir terör mücadeleyi profesyonel askerlerimizle yapıyor. Yığılmayı ise bedelli askerlikle düşürüyoruz. Herhalde CHP'nin genel başkanı bunu bilmiyor olamaz. Varsın CHP'nin genel başkanı askerlik vazifesini bedelli olarak yapanlardan oy istemesin. Varsın CHP'nin genel başkanı bunları yaparken, bölücü örgütün uzantısı ile DEM'lenmekten geri durmasın. 85 milyonun tamamın başımızın üzerinde yeri vardır. Milletimizin her bir ferdinin oyuna talibiz. Özellikle CHP'nin mevcut durumuna bakıp umudu sönen insanlardan çok büyük oy bekliyoruz.

AK Parti ve cumhur ittifakı olarak Türkiye'yi bölgesel ve küresel güç haline getirme vizyonumuzla aziz milletimizin hizmetindeyiz. Sivas bu büyük atılımın şahididir.