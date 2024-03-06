Eski emniyet müdürü MOSSAD ajanı çıktı

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı, bazı kişilerin İsrail istihbaratı ile ilişkisi olduğunu, İsrail'in hedefindeki kişilerden Türkiye'de bulunanlar hakkında bilgi derleyip topladığını ve bu bilgileri MOSSAD'a aktardığını belirledi. Polis ekiplerince dün sabah gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla eski Emniyet Müdürü Hamza Turhan Ayberk'in de aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.

'İŞKENCE GÖRDÜM' DEMİŞTİ

GÖZALTINA alınanlardan Özkan Şahin, Ömer Burak Gezer, İsmail Kaya ve Ercan Kama'nın eski polis olduğu, Mehmet Yetimova'nın İstanbul Vergi Dairesi'nde çalıştığı, Funda Kadayıfçıoğlu'nun ise özel güvenlik olarak görev yaptığı öğrenildi. Zübeyir Kındıra'nın "Fetullah'ın Jopları" isimli kitabında anlatıldığı gibi işkence gördüğünü iddia ederek dava açan Ayberk'in para karşılığı MOSSAD'a bilgi sızdırdığı ortaya çıktı. 40 yıl önce Ankara'da Polis Akademisi'nde öğrenciyken işkence mağduru olduğu için Bursa eski Emniyet Müdürü Ali Osman Kahya ve FETÖ aleyhine suç duyurusunda bulunan Ayberk'in, aldığı talimatlar üzerine Türkiye'deki Orta Doğulu kişi ve şirketler hakkında bilgi derlediği tespit edildi.

Eski bir kamu görevlisi olan ve özel dedektiflik yapan Ayberk'in MOSSAD'a bilgi temin etmek için aralarında emniyet ve kamu görevlilerinin de bulunduğu kişilerden ekip kurduğu da öne sürüldü. 2019'da yılında Belgrad'da Ayberk'e yapılacak işlerle ilgili MOSSAD tarafından eğitim verildiği, gizli haberleşme uygulamaları kullandığı ve resmi kayıtlara yansımaması için ödemeleri kripto para üzerinden aldığı kaydedildi. Ali Osman Kahya'nın kendisine işkence yaptığını ileri süren Ayberk'in yaptığı suç duyurusunun bir kılıf mı olduğu senaryolarını akıllara getirdi.