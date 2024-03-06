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Haberler Gündem MİT'ten nokta operasyon! Terör örgütü PKK'nın sözde Süleymaniye sorumlusu etkisiz hale getirildi

MİT'ten nokta operasyon! Terör örgütü PKK'nın sözde Süleymaniye sorumlusu etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... MİT, terör örgütü PKK'nın sözde Süleymaniye sorumlularından Hüsnü Kümek'i, Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi.

AA
MİT’ten nokta operasyon! Terör örgütü PKK’nın sözde Süleymaniye sorumlusu etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... MİT, terör örgütü PKK'nın sözde Süleymaniye sorumlularından Hüsnü Kümek'i, Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi.

Bir dönem PKK Yürütme Konseyi Eş Başkanı Cemil Bayık ve Yürütme Konseyi Üyesi Duran Kalkan'ın kurye ve korumalığını yapan Hüsnü Kümek'in, Süleymaniye'de örtülü faaliyette bulunduğu tespit edildi.

PKK'nın istihbarat oluşumlarından NLP bünyesinde özel görevler icra eden Hüsnü Kümek'in, Süleymaniye ve Kelar'da örgüte müzahir çevrelere yönelik eğitim faaliyetleri düzenlediği, çalışmaları esnasında elde ettiği istihbaratı örgütün üst yönetimine aktardığı ve bölge halkını Türkiye aleyhinde örgütlediği öğrenildi.

MİT, Süleymaniye'deki saha ajanları sayesinde Kümek'in saklandığı yeri tespit etti. Toplanan istihbarat sonrasında teröristin etkisiz hale getirilmesi için kapsamlı bir çalışma başlatıldı. Uygun koşulların oluşması sonucu KCK-NLP mensubu Hüsnü Kümek MİT'in Süleymaniye'de düzenlediği nokta operasyon ile etkisiz hale getirildi.

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