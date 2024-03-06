Son dakika: Başkan Erdoğan: Yıl sonuna kadar 200 bin konutu teslim edeceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Malatya mitinginde önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Geçtiğimiz yılın Mayıs ayında yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 72 oy oranıyla cumhur ittifakına destek veren Malatya'ya şükranlarımı bildiriyorum. Malatya yine sandıkta destan yazdı.

Türkiye Yüzyılı'nın inşasında Malatya ile birlikte yol yürümekten gurur duyuyoruz.

Kandille demlenmeyi marifet sananı Malatya affeder mi? Eser ve hizmet siyasetiyle şehrini geliştireni Malatya unutur mu? Dünyada başı dik şekilde dolaşmasını sağlayanı Malatya ihmal eder mi? Depremle sarsılan nice sevdiklerini toprağa veren kardeşlerine yeniden hayata sarılma umudu vereni Malatya bırakır mı?

Asrın felaketinde şehrimizde 78 bine yakın konut zarar gördü. Geçici barınma ihtiyaçlarını karşılamak için şehrimize 85 bini aşkın çadır gönderdik. Şehirde 70 bin hak sahibi belirlendi. Geçtiğimiz ay inşası tamamlanan 6bin 181 konutu hak sahiplerine teslim ettik. 48 bin konutun yapımı sürüyor. Yerinde dönüşüm için 32 bin Malatyalı kardeşimiz başvurdu.

Hatta bunların 500'ü konutlarını inşa etmeye başladılar. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, şehir merkezindeki meydan ve işyeri düzenlemelerini yapıyor. Yeni Camii çevresinde, Buğdaypazarı civarında, Akpınar Meydanı, Emeksiz Caddesi arasında, İnönü Caddesi boyunca, Valilik çevresinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Yeşilyurt'ta da pek çok mahallede proje çalışmaları devam ediyor. İmar ve inşa çalışmaları için şehrimize 6 milyar lira ilave destek sağladık. Amacımız önümüzdeki yılın ortasına kadar tüm hak sahiplerini konutlarına ve ticari binalarına kavuşturmaktır. Bununla yetinmiyor, depremzede şehirlerimizi geleceğe hazırlayacak farklı üretim tesislerini hayata geçiriyoruz. Bu anlayışla savunma sanayii yatırımlarını deprem bölgesi şehirlerimizde yoğunlaştıracak bir iskan ve istihdam projesi başlattık. ASELSAN firmamız, Malatya'da elektronik bakım, onarım ve elektronik kart dizgi tesisi kuruyor. Altyapısı ve üstyapısıyla depremin şehrimizdeki tüm izlerini silene kadar durup dinlenmeden çalışacağız.

YIL SONUNA KADAR 200 BİN KONUTU HAK SAHİPLERİNE TESLİM EDECEĞİZ

Deprem bölgesi genelindeki faaliyetlerimizi, binden fazla şantiyede 110 bin personelle yürütüyoruz. Bugüne kadar teslim ettiğimiz 46 bin konut sayısını ay sonuna kadar 75 bine çıkartacağız. Yıl sonuna kadar her ay 15-20 bin ilaveyle 200 bin konutu hak sahiplerine teslim etmeyi planlıyoruz. Yine deprem bölgesi genelinde yerinde dönüşüm projelerine başvurular 255 bini buldu. Hibe yanında 2 yılı ödemesiz, 10 yıl vadeli kredi desteğini de içeren bu projelerin ruhsatından inşasına kadar tüm safhalarını Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız vasıtasıyla denetliyoruz. Tip projeler ve tip sözleşmeler gibi kolaylıklarla sürecin hızlı ve sağlıklı ilerlemesini temin ediyoruz. Velhasıl depremle sarsılan şehirlerimizi bir an önce ayağa kaldırmak için ne gerekiyorsa yapıyoruz.

Türkiye'nin maruz kaldığı onca terör saldırısının, darbe girişiminin, gizli açık kuşatmanın üzerine yaşadığı deprem felaketinin elbette maddi manevi ağır bir maliyeti oldu. Bunca insan kaybının şehirlerimizin gördüğü ağır hasarın altından kalkmak kolay değil. Dünyanın bir başka ülkesi bizim yaşadıklarımızı yaşasa emin olun tekrar toparlanması on yıllar sürer. Hamdolsun biz asrın birlikteliğiyle asrın felaketinin üstesinden geliyoruz. Malatya başta olmak üzere tüm deprem şehirlerimizi eskiden daha güvenli, huzurlu, canlı, hareketli hale getirmekte kararlıyız.

Türkiye, şehirlerini yönetecek belediye başkanlarını seçecek. Cumhur ittifakı olarak bu seçimlerde de işbirliği yapıyoruz. AK Parti'nin belediyecilik konusundaki tecrübesini kimseyle tartışmayız. Dün şehrimize hizmet eden kardeşlerimizi nasıl desteklediysek, bugün vazifeye talip olan kardeşlerimizin aynı şekilde yanında olacak. Partimizin eski belediye başkanlarını, eski milletvekillerini aday göstererek bize kaybettirmeye çalışan partiler ortaya çıktı. İsteyen istediği yerde siyaset yapabilir. Biz kendi partimizden mesulüz. Ancak hem bize kaybettirmek için çalışıp, hem bizim gölgemizde yürümeye çalışanlara müsade etmeyiz. Tüm hayatımızı ülkemize eser kazandırmaya adadık.