9 ildeki 59 mağara ve sığınak imha edildi

TERÖRİSTLERİN kırsalda kış aylarında eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen "Bozdoğan-8" operasyonlarında 9 ilde 59 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından 9 ilde düzenlenen operasyonun ayrıntılarını paylaştı. Bozdoğan operasyonlarının 8'incisi, PKK terör örgütünün kış aylarında lojistik amaçlı kullanmak ve eylem yapmak için hazırladığı sığınaklara yönelik gerçekleştirildi. 9 ildeki operasyonlarda 59 mağara, sığınak ve patlayıcı deposu imha edildi.

Jandarma SİHA ve ATAK helikopterlerinin de destek verdiği operasyonlarda 2 bin 866 personel görev aldı. Bakan Yerlikaya açıklamasında, "Teröristlerin inlerini bir bir başlarına yıkıyoruz, yıkmaya da devam edeceğiz. Tek bir hedefimiz var; o da son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmadan, duraksamadan mücadele etmek" ifadelerine yer verdi.