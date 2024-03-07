Erdoğan’dan ‘zübük siyasetçi’ tepkisi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da düzenlenen mitinge katılarak önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan, "Ülkeye hiçbir faydanız dokunmayacak, hiçbir insanın hayatına olumlu yönde yapamayacaksınız. Millete hiçbir katkınız olmayacak sadece yalan yanlış konuşarak siyaseti domine etmeye çalışacaksınız. Bunun adı siyasi şantajcılıktır. Türkiye bugüne kadar ne çektiyse zübük siyasi tiplerinden çekmiştir" dedi.

"Ecdadın mirasına sahip çıkan, erenlerin yoluna baş koyan evliyalar yurdu, aşıklar memleketi, güzelliği dillere destan" olarak nitelediği Malatya ile bir kez daha kucaklaşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, geçen yıl yapılan seçimlerde Cumhurbaşkanlığında yüzde 72, milletvekilliğinde yüzde 69 oy oranıyla Cumhur İttifakı'na destek veren Malatya'ya teşekkür etti.

MALATYA TÜRKÜSÜ OKUDU

Erdoğan, "Malatya yine sandıkta destan yazdı. Sizler bize güvendiniz, üzerinize düşeni yaptınız. Biz de inşallah bunun karşılığını vermek için gece gündüz çalışacağız. İnşallah 31 Mart'ta da büyükşehir ve ilçe belediyeleriyle Malatya'da Cumhur İttifakı'nı rekor bir oya taşıyacağınıza inanıyorum." diye konuştu. Malatya'nın bugüne kadar kendilerini hiçbir mücadelede yalnız bırakmadığını dile getiren Erdoğan, bu defa da Türkiye Yüzyılı'nın inşasında Malatya'yla birlikte yol yürümekten şeref duyduklarını söyledi.

Erdoğan, "Kartal konar Beydağı'nın başına, kurban olam toprağına taşına, yedi iklim dört köşeyi dolaştım, rastlamadım Malatya'nın eşine. Bizim gönlümüz eşi bulunmaz Malatya'dan ayrılmaz." ifadelerini kullandı. Malatya türküsünün, "Deli gönül çirkine bel bağlama, sevdiğin yar Malatya'ya değmeli." sözlerini okuyan Erdoğan, "Bu türküde olduğu gibi Malatyalı kardeşlerim, kimin kendisine gönül verdiğini, kimin şahsi hesaplar peşinde koştuğunu çok iyi biliyor. Bizim bildiğimiz Malatya'nın insanı köşeli olur, karakterli olur, mert olur, sözünün eri olur. Pusulasını şaşıranı, Kandil'le DEM'lenmeyi marifet sayanı, teröristlerle sarmaş dolaş olanı Malatya affeder mi? Eser ve hizmet siyasetiyle demokrasi ve kalkınma atılımlarıyla şehrini geliştireni Malatya unutur mu? Hak ve özgürlük alanını genişleterek kendini öz yurdunda garip bırakmak isteyenlere dersini vereni Malatya terk eder mi? Dünyada başı dik şekilde dolaşmasını sağlayanı, bayrağının hep dalgalanması ve ezanlarının hiç susmaması için çalışanı Malatya ihmal eder mi? Depremle sarsılan, nice sevdiklerini toprağa veren, evi, iş yeri hasar gören kardeşlerine yeniden hayata sarılma umudu vereni Malatya bırakır mı?" dedi.

YATIRIMLARA DEVAM MESAJI

6 Şubat 2023 depremlerinde Malatya ve diğer şehirlerde hayatını kaybeden 53 bin kişiyi rahmetle anan Erdoğan, bugüne kadar yapılan yatırımları anlattı. Asrın felaketinde Malatya'da 78 bine yakın konut, 25 bini aşkın köy evi, 27 bini aşkın ahır ve ticari alanın zarar gördüğünü hatırlatan Erdoğan, geçici barınma ihtiyaçlarını karşılamak için şehre 85 bine yakın çadır gönderdiklerini, 36 bini aşkın konteyner kurduklarını anlattı. Erdoğan, "Söz verdiğimiz 8 millet bahçesinden 5'ini tamamladık. Ulaştırmada bölünmüş yol uzunluğunu 464 km'ye çıkardık. Deprem dolayısıyla hasar gören Nurdağı demiryolundaki çalışmalar sürüyor. Malatya'ya 15 baraj, 1 gölet, 20 sulama tesisi, 50 taşkın koruma tesisi, 4 arazi tabulaştırması ve 10 adet HES inşa ettik. 6 barajın inşası sürüyor" dedi.

ERDOĞAN VE ABBAS GÖRÜŞMESİ DÜNYA BASININDA YANKILANDI

Önceki gün Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile gerçekleşen görüşmesi dünya basınında geniş yankı buldu.