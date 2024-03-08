DEM müptelalarının devrini kapatıyoruz

Yerel seçimlere kısa bir süre kala Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mersin mitinginde halka seslendi. Mersinlilere, geçtiğimiz Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde Cumhur İttifakı'na yüzde 40 oy oranı kazandırdıkları için teşekkür eden Erdoğan, "Son 21 yılda Mersin'e eser ve hizmet getirdik. Burada hangi belediye vardı? CHP belediyesi. CHP belediyesi Mersin'e ne verdi?" dedi.

"KİFAYETSİZ MUHTERİSLER"

Erdoğan, "Akdeniz'de nasıl destan yazdıysak biz istiyoruz ki Mersin'in tamamında destan yazalım. Sadece istismar siyasetiyle bu şehrin önünü tıkayanları görüyoruz. Birbirleriyle kavga etmekten gözleri bir şey görmüyor. Kardeşlerim bunlarda vizyon, program yok, müktesebat zaten yok. Hayalleri siyasi çıkarlarıyla sınırlı. Dişe dokunur tek bir projeleri yok, muhalefet hangi vaadini tuttu. Gelin 31 Mart'ta, bu Atatürk istismarcılarının, bu DEM müptelalarının, bu kifayetsiz muhterislerin devrini kapatalım" diye konuştu.

KİRLİ İTTİFAK VURGUSU

Sadece istismar siyasetiyle bu şehrin önünü tıkayanlara kendi mensuplarından bile tahammül edemeyenler olduğunu dile getiren Erdoğan, "Bunların kirli ittifaklarla kendi yerel iktidarlarını sürdürmek dışında herhangi bir gündemlerine rastlayamazsınız. Bunlarda vizyon, program, proje yok, müktesebat zaten yok. Hayalleri sadece kendi siyasi çıkarlarıyla sınırlı. Hevesleri sadece seçimde elde etmeyi umdukları makamlardan ibaret. Eskiler 'Otu çek, köküne bak' derler. Bunlar bu. Bunların genel merkezleri, genel başkanları, milletvekilleri ne ki Mersin'deki adayları, teşkilatları ne olsun? Birbirleriyle uğraşmaktan birbirleriyle kavga etmekten gözleri ne ülkeyi ne şehirlerimizi ne de insanımızı görüyor. Kendi aralarında demlenmekten

başka işe vakitleri kalmıyor" şeklinde konuştu.

210 MİLYAR LİRALIK YATIRIM

Mersin'e 210 milyar liranın üzerinde kamu yatırımı yapıldığını belirten Erdoğan, "Şehrimize 2. Devlet üniversitesi olarak Tarsus Üniversitesi'ni kurduk. 49 sağlık tesisi inşa ettik. TOKİ vasıtasıyla 4925 konutu hak sahiplerine teslim ettik. 2251 konutun yapımına devam ediyoruz. Kentsel dönüşümde depreme dayanıksız 375 bağımsız bölümün dönüşümü gerçekleştirdik. Ulaştırmada bölünmüş yol uzunluğunu 573 kilometreye çıkardık. Mersin, Adana, Osmaniye, Antep hızlı tren hattında çalışmalarımız etap etap devam ediyor. Yerel yönetimlerde görevi Cumhur İttifakı'na verdiğinizde ülkemizin dört bir yanını abat ederiz" ifadelerini kullandı.