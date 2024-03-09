Başkan Erdoğan’dan AK Parti Şanlıurfa mitinginde önemli açıklamalar

CANLI YAYIN

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sevgili Şanlıurfalılar, aziz kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Biz Şanlıurfa'yı iyi biliriz, Şanlıurfa da bizi iyi bilir. Alimleriyle, şairleriyle adeta kutup yıldızları yetiştiren Şanlıurfa'mız maşallah bugün yine bir başka güzel. Milli iradenin arkasından dolanmak isteyenlere geçit vermeyeceğinize inanıyorum.

Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Biz projede yatırımda bizimle yarışacak siyasi rakip tanımıyoruz. Bu özgüvenimizin gerisinde 21 yılı aşan müktesebatımız bulunuyor. Bu kardeşiniz Türkiye'nin cumhurbaşkanı. Yerel yönetimi de Cumhur İttifakı'na verirseniz Şanlıurfa'yı yatırımlarla daha da farklı hale getireceğiz.

ALANDA 70 BİN KİŞİ VAR

Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Proje ve yatırımda bizimle yarışacak siyasi rakip tanımıyorum. Biz ne Şanlıurfa'da ne de başka bir yerde milletimize asla yalan söylemedik. Söylediğimiz ne varsa hepsini yerine getirmek için çalıştık

Dedim ki emniyetten rakamı alın, alanda ne kadar kişi var. Rakamı aldım. Alanda şu anda, verilen rakam 70 bin. Zaten Şanlıurfa'ya da bu yakışır.