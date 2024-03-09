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Haberler Gündem Emre Belözoğlu Erzan’ı suçladı: 4 milyon dolar verdim, para almadım

Emre Belözoğlu Erzan’ı suçladı: 4 milyon dolar verdim, para almadım

HABER MERKEZİ
Emre Belözoğlu Erzan’ı suçladı: 4 milyon dolar verdim, para almadım

Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen, aralarında Seçil Erzan'ın bulunduğu 2'si tutuklu 7 sanığın yargılandığı dolandırıcılık davasında, müştekiler Arda Turan, Emre Belözoğlu ve Fernando Muslera'nın ilk kez beyanı alındı. Beyanda bulunan Emre Belözoğlu kendi adına sürecin, kuzeni Volkan Bahçekapılı'nın araması ve bir fonun olduğunu söylemesiyle başladığına dikkati çekti.

'FON İÇİN İKNA ETTİ'

Belözoğlu, "Volkan ile konuşmamızdan sonra aynı gün içinde ve 4 gün sonra 4 milyon 290 bin dolar verdim. Bu para karşısında Erzan'dan hiç para almadım" dedi. Arda Turan ise "Seçil Erzan bana, 'Arda, mevduat yerine paranı fona koyalım, böyle imkanlar var. Bu faiz değil' diyerek beni ikna etti" dedi. İspanyolca tercüman aracılığıyla konuşan Fernando Muslera, sanık Seçil Erzan'ı 2011'de banka çalışanı olarak tanıdığını belirterek, Aralık 2022'de bankada finans işleri müdürü olarak bildiği kişiler tarafından arandığını, bu kişilerin yatırım teklifinde bulunduğunu, Erzan'ın da yatırımına karşılık yüzde 35 kar vadettiğini söyledi. Ayrıca Seçil Hanım'ın oranın müdürü oluşu da para vermesinde etkili olduğunu belirtti.

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