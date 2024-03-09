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Gümrük kapısında kaçakçılara engel

HABER MERKEZİ
Gümrük kapısında kaçakçılara engel
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince üç farklı noktada gerçekleştirilen operasyonlarda, toplam 112,5 milyon lira değerinde kaçakçılığın önüne geçildi.Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince üç farklı noktada kaçakçılık operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonlar kapsamında, Mersin Limanı'nda piyasa değeri yaklaşık 75 milyon lira olan muhtelif türde ticari eşya, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda yaklaşık 22 kilogram kokain, Habur Gümrük Kapısı'nda ekmek arasına gizlemiş 1 kilo altın ele geçirildi. Toplamda yaklaşık 112,5 milyon lira değerinde kaçakçılığın önüne geçilmiş oldu.
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