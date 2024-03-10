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Haberler Gündem AK Parti'den Netanyahu ve katil İsrail yönetimine sert tepki: Katillerin hesap vermesi için mücadeleyi sürdüreceğiz

AK Parti'den Netanyahu ve katil İsrail yönetimine sert tepki: Katillerin hesap vermesi için mücadeleyi sürdüreceğiz

Son dakika haberine göre AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Çelik, Netanyahu yönetiminin Başkan Erdoğan ve Türkiye aleyhine yaptığı açıklamaların "yok hükmünde" olduğunu söyledi.

HABER MERKEZİ
AK Parti’den Netanyahu ve katil İsrail yönetimine sert tepki: Katillerin hesap vermesi için mücadeleyi sürdüreceğiz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsrail'in insanlığa karşı işlediği suçları her platformda dile getirmeye devam edeceğiz. Katillerin hesap vermesi için mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, masum insanların hayatını topluca hedef alan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yönetiminin ve katliam şebekesinin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye aleyhine yaptığı açıklamaların yok hükmünde olduğunu belirtti.

Küresel vicdanın, Netanyahu yönetiminin bölge ve dünya barışı için oluşturduğu tehdidi lanetlediğinin altını çizen Ömer Çelik, şunları kaydetti: "İsrail'in insanlığa karşı işlediği suçları her platformda dile getirmeye devam edeceğiz. Katillerin hesap vermesi için mücadelemizi sürdüreceğiz. Türkiye, Orta Doğu'da adil ve kalıcı barıştan yanadır, iki devletli çözümü ve başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti'ni desteklemektedir. İsrail'de iktidarda olan mevcut Netanyahu hükümeti ise en temel insan haklarını ve uluslararası hukuku yok sayan ve Filistinlilere yönelik vahşi saldırganlığı dolayısıyla 'soykırım' suçlamalarına muhatap olmuş bir yönetimdir."

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