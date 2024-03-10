Başkan Erdoğan Bakırköy- Kirazlı Metro Hattı’nı açıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da metro hattı açılışında konuşuyor.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

(İstanbul) 5 yıl bitti, 5 yıl. Büyükşehir belediyesi acaba kaç metro hattı yaptı? Yalandan başka bir şey yok.

Rahmetli Kadir Topbaş'ın yaptığı metro hatlarına, bizim eserlerimize sahip çıkıyor. 31 Mart akşamı bunlara gerekli cevabı vereceğiz. Bu duvarlardaki hani 'Tam ileri' diyor ya şimdi ona 'Tam ileri yolun açık olsun' demek lazım.

Metrobüsü İstanbul'a kazandıran AK Belediyeciliktir. Günlük 1 milyon yolcu kapasiteli metro hattının devreye girmesiyle İstanbulluların hayatı daha da kolaylaşacak. Uzunluğu 8,4 kilometre olan, günlük 1 milyon yolcu kapasiteli hattımızın üzerinde 7 istasyon bulunuyor. Metro hattımızın önümüzdeki 25 yıllık süreçte ekonomimize 6 milyar doların üzerinde kazanç sağlayacağı hesaplanıyor.

Bugünkü açılışımızla birlikte İstanbul'da tamamlanan raylı sistem ağlarının uzunluğunu 348 kilometreye çıkarıyoruz.

Trafik, İstanbullu kardeşlerim için artık sorundan öte zulüm haline geldi.

İstanbul'a karşı mesuliyetimizin bilinciyle 2019'dan sonra da İstanbul'u kaderine terk etmedik.

CHP'nin takoz siyasetine boyun eğip Marmaray'ı, Avrasya Tüneli'ni, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yapmasaydık bugün durum çok daha kötü olurdu.

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