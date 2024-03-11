Başkan Erdoğan ilk iftarını şehit aileleriyle yaptı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ramazan ayının ilk iftarını şehit aileleri ile yaptı. Şehit ailelerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlayan Başkan Erdoğan burada açıklamalarda bulundu.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI...

Şehit yakınları ve gazilerimiz milletimizin bize emanetidir. Onların her sıkıntısına koşmak boynumuzun borcudur.

Son 21 yılda her alanda hayata geçirdiğimiz reformlarla milli şahlanışın altyapısını güçlendirdik. Savunma sanayi yatırımlarıyla Türkiye'yi tam anlamıyla bağımsız hale getirdik.

Türkiye Yüzyılı vizyonuyla geleceğimize yeni bir ufuk açtığımız bu dönemde elbette hala aşmamız gereken sıkıntılar mevcuttur. Allah'ın izniyle hepsinin üstesinden geliriz. Sadece irade plan ve vakit işidir.

Önemli olan geleceğimize sahip çıkmamızdır. Milletimizin bu konuda kararı nettir.

Tutacağınız oruçların ibadetlerin hak katında kabul olmasını niyaz ediyorum. Aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor. Gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum.