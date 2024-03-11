  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem Başkan Erdoğan ilk iftarını şehit aileleriyle yaptı

Başkan Erdoğan ilk iftarını şehit aileleriyle yaptı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ramazan ayının ilk iftarını şehit aileleri ile yaptı. Şehit ailelerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlayan Başkan Erdoğan burada açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan ilk iftarını şehit aileleriyle yaptı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ramazan ayının ilk iftarını şehit aileleri ile yaptı. Şehit ailelerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlayan Başkan Erdoğan burada açıklamalarda bulundu.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI...

Şehit yakınları ve gazilerimiz milletimizin bize emanetidir. Onların her sıkıntısına koşmak boynumuzun borcudur.

Son 21 yılda her alanda hayata geçirdiğimiz reformlarla milli şahlanışın altyapısını güçlendirdik. Savunma sanayi yatırımlarıyla Türkiye'yi tam anlamıyla bağımsız hale getirdik.

Türkiye Yüzyılı vizyonuyla geleceğimize yeni bir ufuk açtığımız bu dönemde elbette hala aşmamız gereken sıkıntılar mevcuttur. Allah'ın izniyle hepsinin üstesinden geliriz. Sadece irade plan ve vakit işidir.

Önemli olan geleceğimize sahip çıkmamızdır. Milletimizin bu konuda kararı nettir.

Tutacağınız oruçların ibadetlerin hak katında kabul olmasını niyaz ediyorum. Aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor. Gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum.

SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA