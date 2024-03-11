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Mahzen 8 operasyonuyla suç örgütü çökertildi

HABER MERKEZİ
Mahzen 8 operasyonuyla suç örgütü çökertildi
İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "Mahzen-8" operasyonunda elebaşılığını Agit Akan'ın yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini ve 20 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda "Operasyonlar sonucu 21 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet av tüfeği, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile çok sayıda şarjör ve fişeğe el konuldu. Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığını, MASAK'ı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" ifadelerine yer verdi.
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