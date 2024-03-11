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Haberler Gündem Pençe-Kilit ve Hakurk bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-Kilit ve Hakurk bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 ve Hakurk bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

DHA
Pençe-Kilit ve Hakurk bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri PKK terör örgütüne göz açtırmıyor. Milli Savunma Bakanlığı son olarak 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki 3 ve Hakurk bölgesindeki 2 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.

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