Başkan Erdoğan, Büyükelçiler ile İftar Programı’nda çok net konuştu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Büyükelçiler ile İftar Programı sonrası yaptığı açıklamasında önemli mesajlar verdi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Gazze dünyanın en büyük çocuk mezarlığına dönüştü. Katile katil demekten bizi alıkoyamazlar. İsrailli yöneticiler, soykırım gerçeğini saklamaya çalışmak yerine Gazze'de ölen bebeklerin hesabını versin. Bir miktar un, bir miktar makarna, belki bir kuru ekmek alabilmek için sıra bekleyen masum sivilleri katledenlerin bize söyleyecek sözü olamaz. İsrail yönetimi ne yaparsa yapsın katil, zalim, hırsız, yalancı ve faşist olduğu gerçeğini artık gizleyemez. Netanyahu ve suç ortaklarına bu cesareti veren, üzülerek ifade ediyorum; İsrail'e koşulsuz askerî ve diplomatik destek sağlayanların ikircikli politikalarıdır.

Biz konuştuğumuzda Netanyahu ve cinayet şebekesi rahatsız oluyor. Tayyip Erdoğan'ın hakkı ve hakikati haykırmasına engel olamadılar. Türkiye olarak 40 bin tondan fazla insani yardım malzemesini Mısır üzerinden Gazze'ye ulaştırdık. Çözüm 1967 sınırlarını temelinde Doğu Kudüs'ün başkent olduğu bağımsız Filistin devletindedir.

Geçtiğimiz günlerde Zelenski ile görüştük. Seçimlerden sonra da Putin'i Türkiye'de ağırlayacağız. Savaşın kazananı, barışın kaybedeni olmaz.

Güney sınırlarımızda bir teröristan kurulmasına müsaade etmeyeceğiz. Bu konuda müttefiklerimizden bölücü örgütlere verilen desteklerine son vermesini istiyoruz.