CHP’de kirli para sayımı

GEÇTİĞİMİZ günlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na en yakın isimlerden olan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, bavullar dolusu parayı paketlerken görüntülenmişti. Keleş'in yanında bulunan şahıslarla paraları saydığı anlar da kamera kaydına yansıdı.

"SES KAYDINI DİNLEDİM"

KAMUOYUNA yansıyan görüntülerin, genel seçimlerin ardından CHP'de yaşanan kurultay süreciyle alakalı olduğu iddia edildi. Akıllara, İmamoğlu ve ekibinin, CHP'de kurultayı Özgür Özel'in kazanması için delegelere para teklif ettiği iddialar geldi. Ayrıca, görüntülerin Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler tarafından dolaşıma sokulduğu öne sürülürken, İmamoğlu sessizliğini korudu. Parti içerisinde görüntülerin nasıl yankılanacağı merak edilirken İmamoğlu'nun yanı sıra Özgür Özel cephesinden de açıklama gelmedi.

Öte yandan İmamoğlu'nun delegelere yönelik para teklifi, CHP Parti Meclisi Üyesi Ferihan Karasu tarafından dile getirilmişti. Oy karşılığı para teklifinin ses kaydını dinlediğini söyleyen Karasu, "Yeni dönemde başka ilçeden gelip bu partinin il, ilçe, genel başkanını Beşiktaş halkının parasıyla yuhlatan belediye meclis üyesi istemiyoruz. Ne yazık ki ses kayıtlarını dinledim. İl kongresinde ses kayıtlarını dinledim bir ilçede il delegesine oyuna karşı 150 bin lira teklif eden belediye meclis üyesi istemiyoruz artık" ifadelerini kullanmıştı.