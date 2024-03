Muhalefettekiler sadece yalan üretir

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören- Bağcılar Kirazlı Metro Hattının açılışına katıldı. Açılışa, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum ve Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir de katıldı.

GÜNLÜK 600 BİN YOLCU TAŞIMA

ERDOĞAN tören alanına Bakırköy Sahil durağından metroya binerek Molla Gürani Durağına kadar geldi. Erdoğan, "Bir projenin daha açılışı vesilesiyle bir aradayız. Metro ve raylı sistem seferliğimizi hız kesmeden sürdürüyoruz. Ocak ayının son günlerinde İstanbul Havalimanı'na kadar uzanan 37.5 kilometre uzunluğundaki metro hattının Gayrettepe- Kağıthane arasındaki bölümünü hizmete sunmuştuk. Böylece İstanbul'umuzu hızlı saatte 120 kilometreye çıkan günlük 600 bin yolcu kapasiteli çok önemli bir yatırıma kavuşturduk" dedi.

"BİRAZ DÜRÜST OLUN DÜRÜST!"

ERDOĞAN konuşmasının devamında, "İstanbul'un giderek ağırlaşan trafik ve ulaşım sorununu hafifletmeyi görev addediyoruz. Uğraştıran değil, ulaştıran İstanbul. 5 yıl bitti, 5 yıl. Büyükşehir belediyesi acaba kaç metro hattı yaptı? Yalandan başka bir şey yok. Rahmetli Kadir beyin yaptıklarına sahip çıkıyor. Bizim yaptıklarımıza sahip çıkıyor. Veyahut da metronun adımı atılıyor geliyor ona dolgu yapıyor. Sen busun ya. Yaptığın bir şey yok. Dürüst ol dürüst. Fakat 31 Mart akşamı ben inanıyorum ki İstanbullu kardeşlerim bu yalana, dolana, talana prim vermeyecek, yolun açık olsun diyecek. Bu duvarlardaki hani tam ileri diyor ya işte o tam ileriye, şimdi ona tam ileri yolun açık olsun demek lazım. Ve ben İstanbul bu kararı verdi diyorum. Yeni ulaştırma projelerini yeni metro hatlarını tek tek hayata biz geçiririz" diye konuştu.

İstanbul'da doğmuş, büyümüş biri olarak konuştuğunu vurgulayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da yüklenen Erdoğan, "Tam 30 yıldır hangi görevde olursak olalım İstanbul'a aşkla büyük bir tutkuyla tüm kalbimizi ortaya koyarak hizmet ediyoruz. Bu şehrin her meselesini kendi meselemiz, her sıkıntısını, kendi sıkıntımız, her sevincini de kendi mutluluğumuz olarak görüyoruz. İstanbul'a bu nazarla bakmayan hiç kimse bu aziz şehri anlayamaz, İstanbulluyu anlayamaz. Gerçekten de İstanbul öyle büyük bir adanmışlık gerektirir ki kendi dışında başka hiçbir işle meşgul olunmasını kaldırmaz. Yani yarım gün mesaiyle İstanbul yönetilmez. İstanbul'u bırak hadi kayağa git. İstanbul'u sel afeti almış götürüyor nerede? Anlayın işte" ifadelerini kullandı.