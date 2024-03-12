Türkiye’yi tam bağımsız hale getirdik

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan ayının ilk iftarını şehit aileleri ile yaptı. Şehit ailelerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlayan Başkan Erdoğan burada önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, özetle şunları söyledi:

GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ bu iftar vesilesiyle milletimizin ve tüm İslam aleminin mübarek Ramazan ayını tebrik ediyorum. Şehit yakınları ve gazilerimiz, milletimizin bize emanetidir. Bugün de sınırlarımız içinde, sınırlarımız ötesinde milletimizin huzuru devletimizin bekası geleceğimizin güvencesi için vazife yürüten kardeşlerimiz var. Askerimize, polisimize, jandarmamıza ve diğer kamu personelimize şükran borçluyuz. Rabbim hepsini korusun, ayaklarına taş değdirmesin.

ASKER BİR MİLLETİZ

TARİHÇİLER bizim için asker millet tespitini yaparlar. Bu vasfımızı hep gösterdik. PKK'dan FETÖ'süne kadar bütün terör örgütlerine karşı verdiğimiz mücadele milli bir şahlanıştı. Son 21 yılda her alanda hayata geçirdiğimiz reformlarla bu milli şahlanışın alt yapısını güçlendirdik. Savunma sanayine yaptığımız yatırımlarla Türkiye'yi bağımsız bir devlet haline getirdik. Siyasetiyle, ekonomisiyle güçlü bir devlet değilseniz size her türlü zulmü reva görüyorlar.

TÜM OYUNLARI BOZDUK

SON 10 yılda Türkiye'yi yeniden aynı duruma düşürmek için pek çok oyun oynandı. Terör saldırıları ve darbe girişimleri de bunların arasındaydı. Milletimiz birliğine beraberliğine sahip çıkarak tüm oyunları bozdu. Şehitlerimiz, gazilerimiz fedakarlığıyla 85 milyonun istikbaline sahip çıkmasıyla hep yolumuza devam ettik. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla geleceğimize yeni bir ufuk açtığımız bu dönemde elbette hala aşmamız gereken sıkıntılar mevcuttur. Allah'ın izniyle hepsinin üstesinden geliriz.

İRADE VE VAKİT İŞİ

SAHİP olduğu güçlü altyapı sayesinde ülkemiz için artık gündemindeki her meselenin çözümü irade ve vakit işidir. Huzur ve güven iklimine siyasi istikrara sahibiz. Önemli olan bizim milletçe kazanımlarımıza sahip çıkmamızdır. Yaşadığımız her sınamada görüyoruz ki milletimizin bu konudaki kararı nettir, kesindir. Tutacağınız oruçların ibadetlerin hak katında kabul olmasını niyaz ediyorum. Aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor. Gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum.