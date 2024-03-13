Bağdat’a kritik ziyaret

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Savunma Bakanı Güler'in yaz aylarında terörün Irak sınırlarından temizleneceğine yönelik mesajının ardından Bağdat'a kritik bir ziyaret gerçekleştirilecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Kalın'ın yarın Irak'a gitmesi bekleniyor. Milli Savunma Bakanlığı'nda (MSB) önceki gün gerçekleştirilen üçlü toplantıda bu üst düzey ziyaretin hazırlıklarının ele alındığı ifade ediliyor. Ziyaret kapsamında terörle mücadele öncelikli gündem olacak. Irak ile ortak harekât merkezi kurulması konusu masaya yatırılacak. Irak tarafının bu konuya olumlu yaklaştığı kaydedilirken iki yıldır gündemde olan merkez konusunda somut adım atılması yönünde irade bekleniyor.