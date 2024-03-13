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Haberler Gündem CHP’nin kirli para sayımına soruşturma

CHP’nin kirli para sayımına soruşturma

HABER MERKEZİ
CHP’nin kirli para sayımına soruşturma
CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda ortaya çıkan para sayma görüntüleri, Başsavcılığı harekete geçirdi. Konuyla ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "O görüntülerdeki kişilerle ilgili ifadeler alınmaya başladı. Bu sayılan paraların kaynağının partiye yapılan bağış olduğu söylendi. Bunun da kuralları var. Kampanyada verilen hesaplar var. Oradan mı geliyor? Başsavcılık bunların hepsini soruşturacaktır. Bu paranın genel merkez tarafından mı ödendiği, yoksa buradan mı ödendiği... Belge ve görüntü kaynaklarının da tutmaması hepsi savcılığın kontrol edeceği konulardır. Suçtan elde edilen bir gelir varsa bu ortaya çıkacaktır. Görüntülerde ismi geçenler, ifadelerine başvurulacak. Orada bir suç unsuru var mı yok mu burada ortaya çıkacaktır" dedi.
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