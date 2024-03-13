‘İstiklal Marşı, milli mutabakatın ifadesidir’

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, İstiklal Marşı'nın kabulünün 103'ncü yıl dönümü ve istiklal şairi Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü münasebetiyle mesaj yayımladı. Erdoğan yayımladığı mesajda, "İstiklal Marşımız, millet olarak hürriyetimizi kazanmak, vatanımızı işgalden kurtarmak, kendimize yeni bir gelecek inşa etmek için bir asırdan daha uzun bir süre önce milli mutabakatımızın ifadesi olmuştur. İstiklal Marşı'mızı unuttuğumuz gün, ayağımıza esaret prangası, boynumuza zillet zinciri vurulmuş demektir. İstiklal Harbi'ni yürüten Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iradesi, kararlılığı; askerimizin cephedeki fedakârlığı, azmi, vatan aşkı İstiklal Marşı'na yansımıştır. İstiklal Marşımızın kabulünün yıl dönümünde, Mehmet Akif Ersoy başta olmak üzere, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyor, tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum" dedi.