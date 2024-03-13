Karanlığı aydınlık diye pazarlayamayacaklar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Sebilürreşad Kültür ve Sanat Merkezi Açılış Programı'na katıldı. Önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Son dönemde iyice artan çocuklarımızı küresel sapkın akımların esiri yapma çabalarını boşa çıkaracağız" diye konuştu.

Erdoğan, açılış kurdelesini İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Ersoy Argon ile birlikte kesti.

"ÇOCUKLARIMIZI KORUYACAĞIZ"

Erdoğan, "Ülkemizin dört bir yanında gençlerimiz tarafından yürütülen kültür sanat çalışmalarını, teknoloji faaliyetlerini, fikri felsefi sohbet denemelerini gördükçe geleceğimize olan güvenim artıyor. Akif'in hayali olan Asım'ın neslini yaşatmak için hep birlikte daha çok çalışmalı, daha iyi mücadele etmeliyiz. Gençlerimizi internet mecralarındaki birtakım platformların sanal dünyalarına hapsedip sahip oldukları büyük medeniyet birikiminden mahrum bırakmak isteyenlere aradıkları fırsat vermeyeceğiz. Son dönemde iyice hız kazan çocuklarımızı inancından, kültüründen, ailesinden, benliğinden, hatta cinsiyetinden kopartarak küresel sapkın akımların esiri yapma çabalarını mutlaka boşa çıkaracağız" dedi.

"DÜNYAYI ATEŞE BOĞDULAR"

Batı'nın sömürgeciliğe, katliamlara, hırsızlıklara, haksızlıklara kılıf uydurmakta çok mahir olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Siyasi, ekonomik, askeri, teknolojik tahakkümüne zemin hazırlamak için her birimizin dünyasını kendi kavramlarıyla inşa etmenin yollarını da bulmuştur. İsrail'in Gazze'de uyguladığı zulmü bile insan hakları, demokrasi, özgürlük, güvenlik ve diğer tüm parıltılı kavramlarla meşrulaştırmak için kullananlar bunlar değil mi? Kendi güvenlikleri ve refahları için dünyanın geri kalanını yoksulluğa, kargaşaya, çatışmaya sürükleyen kan ve ateşe boğan bunlar değil mi? Her şeyi yuttuğu halde doymayıp 'daha yok mu' diyen cehennemin aradıkları da bunlar olsa gerektir. Öyleyse bize düşen vazife tıpkı bir asır önce Sırat-ı Müstakim ve Sebilürreşad'ın yapılmaya çalışıldığı gibi kendi medeniyetimizin peşinden gitmek, kendi kavramlarımızı inşa etmektir. Bu cendereden ancak o şekilde çıkabiliriz" dedi.

"ÜMİDİ ELDEN BIRAKMAYACAĞIZ"

ERDOĞAN konuşmasının devamında, "Hiç kimse bu ülkede karanlığı aydınlık diye pazarlamayacak, bu millete cehaleti erdem diye dayatamayacak. Hiç kimse bu ülkeye, bu millete kaybettiğini yanlış yerde aratamayacak. Mehmet Akif'in en büyük özelliği ümidi asla kaybetmemesi sebatı, azmi, kararlılığı elden bırakmamasıydı. Düşe kalka yürüttüğümüz bu mücadele de ümidi asla elden bırakmayacağız. Gerekirse dizlerimizdeki son dermanı da kullanarak bu kutlu bayrağı dünyanın burcuna dikeceğiz. Gençlerimize bırakacağımız en büyük mirasın işte bu mücadele ruhu olduğuna inanıyorum" dedi. Program kapsamında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Ersoy Argon da ailesi adına bir konuşma yaptı. Konuşmaların ardından Sebilürreşad Kültür ve Sanat Merkezi dualarla açıldı.